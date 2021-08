Lionel Messi geeft morgenmiddag persconferentie over zijn vertrek bij Barcelona

Buitenlands voetbal Koeman snapt helemaal niets van rode kaart: “Hij was juist respect­loos tegen mij!”

30 april Ronald Koeman werd donderdagavond na een uur weggestuurd in het duel van FC Barcelona tegen Granada. De trainer zou iets tegen de vierde scheidsrechter hebben gezegd dat niet door de beugel kan, maar Koeman zelf is zich van geen kwaad bewust. Integendeel: hij denkt er zelfs over na om stappen te ondernemen.