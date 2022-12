Lezers Madrileense sportkrant hebben genoeg van Eden Hazard: 80% wil hem in januari zien vertrekken

José Felix Diaz, een van de oudgedienden bij sportkrant Marca, heeft er een sport van gemaakt. Je kunt er je klok op gelijk zetten. Elke maand wijdt hij een artikel aan de toekomst van Eden Hazard, zonder dat er daarin groot nieuws wordt gemeld. Het is een herhaling van een herhaling: dat Real liefst zo snel mogelijk van de Rode Duivel af wil.

Een boodschap die de toon zet. Ondertussen lieten 50.000 lezers van Marca hun stem horen in de poll bij het betreffende artikel over Hazard. Liefst 82 procent van de stemmers wil dat Real hem in januari verkoopt. Of dat Hazard zal aanzetten om te vertrekken, is een andere vraag. De druk op zijn mislukte transfer van 100 miljoen wordt zo wel verhoogd.

De entourage van Hazard heeft van de clubleiding echter niet de wenk gekregen om uit te kijken nieuwe werkgever in januari. Ze zijn niet actief op zoek. Ook omdat Hazard zelf een overgang uitsluit. Hij wil niet dat zijn schoolgaande kinderen plots in het midden van het jaar van omgeving en klas moeten veranderen.

“In januari is een transfer onmogelijk”, zei Hazard voor het WK. Zeker met mijn gezin, dat het naar zijn zin heeft in de stad. Volgende zomer is die mogelijkheid er wel. Ik heb nog een jaar contract. En als de club me dan zegt ‘Eden, bedankt voor die vier jaar, maar we hebben liever dat je gaat’, dan moet ik die beslissing accepteren. Dat is normaal. Ik zou graag meer spelen.”

Hazard sluit straks geen enkele bestemming uit. Ondanks geruchten over een transfer naar de Amerikaanse MLS heeft er zich nog geen enkele club concreet gemeld. Ook in de Premier League is hij momenteel geen thema, al willen transferwebsites zijn lezers doen geloven dat hij op de radar van Newcastle en Aston Villa staat. Zij mikken op andere spelers.

