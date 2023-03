“La Liga is verloren”: ondanks sterke Courtois wint Barcelona ultiem de Clásico, Guardiola op eretribune met weduwe van Johan Cruijff

Barcelona heeft Real Madrid met 2-1 verslagen. Een doelpunt van invaller Kessié in de absolute slotfase legde de wedstrijd in een beslissende plooi. Courtois speelde een puike partij en had enkele knappe reddingen in huis, maar dat mocht voor 'de Koninklijke' helaas niet baten. “We zullen tot het einde blijven vechten, maar je moet eerlijk zijn: La Liga is verloren”, aldus de Rode Duivel.

KIJK. Mooi moment voor de aftrap: Guardiola met weduwe Cruijff

Volledig scherm Danny Coster, de weduwe van Johan Cruijff, op de eretribune in Camp Nou met Man City-trainer Guardiola. © AP

De Clásico van de laatste kans voor Real. De Catalaanse leider kon zijn voorsprong tot 12 punten vergroten en begon dan ook verschroeiend aan de wedstrijd. Lewandowski en Raphinha namen Courtois in de openingsminuten onder vuur, maar onze nationale doelman had twee fantastische saves in huis. Een doelpunt van Barça hing in de lucht, maar tegen de gang van het spel in kwam Real op voorsprong. Een voorzet van Vinicius verdween via Araujo in doel. Een domper van jewelste voor de troepen van Xavi.

KIJK. Real komt met een gelukje op voorsprong

Barça was aangeslagen en kon geen vuist meer maken, maar op slag van rust kwam het langszij. Sergi Roberto verschalkte Courtois dan toch met een knap schot na flipperkast voor zijn goal.

In de tweede periode kreeg de thuisploeg nog enkele mogelijkheden om met de zege aan de haal te gaan, maar Courtois hield alles tegen. Real trok in de slotfase alle registers open en leek daar ook voor beloond te worden toen de ingevallen Asensio van dichtbij binnentikte. Het koninklijke feestje was echter van korte duur: de aanvaller bleek met de schouder een centimeter buitenspel te staan.

Volledig scherm Maro Asensio dacht de winner gemaakt te hebben, maar daar stak de VAR een stokje voor. Héél nipt buitenspel. © AFP

Opluchting bij Barça, wat in minuut 92 nog pure extase werd. Invaller Kessié rondde een knappe aanval af na een assist van linksachter Baldé. Courtois en co zien hun rivaal 12 punten uitlopen. Weg titel?

KIJK OOK. De late winning goal van Kessié

Na de match gingen de poppen nog even aan het dansen, met Arnau Tenas die het veld opstormde richting Dani Carvajal die blijkbaar wat verkeerd had gezegd. Onder andere Courtois hield de tweede doelman van FC Barcelona samen met Araujo tegen.

Courtois: “La Liga is verloren”

“We zullen blijven vechten tot het einde, maar je moet eerlijk zijn: La Liga is verloren”, zei Thibaut Courtois na de wedstrijd. “Barcelona zou al vier wedstrijden moeten verliezen en wij zouden alles moeten winnen. Niets is onmogelijk, maar de waarheid is dat het heel moeilijk wordt.”

Courtois zelf oogstte opnieuw lof met enkele reddingen. “Ik ben altijd blij als ik het team kan helpen, maar deze nederlaag is zonde. We mogen niet opgeven, want er komen nog veel wedstrijden aan. Nu moeten we hier komen winnen in de beker en ook in de Champions League kan het nog een mooi seizoen worden.”

