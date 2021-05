Koeman stuurt spelers Barça op vakantie: “Ik blijf net zo lang tot iemand zegt dat het over is”

La Liga En toen waren ze nog met drie: FC Sevilla uit Spaanse titel­strijd na thuisver­lies tegen Bilbao

3 mei De titeldroom kan de vuilbak in. Niet dat iemand ook maar een halve euro gaf om de titelkansen van FC Sevilla, maar op speeldag 34 van de 38 konden de Andaloesiërs mits winst tegen Athletic de Bilbao op één punt van Real en Barça klimmen. Niets was echter minder waar na een voor Sevilla pijnlijke avond: via een goal in minuut 90 van de ingevallen Iñaki Williams werd het 0-1. Na een doorsteekbal van Oihan Sancet faalde de spits niet oog in oog met doelman Bounou.