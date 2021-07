Koeman hoopt dat overige Barça-spelers "inspanning leveren" zodat club Messi (34) kan betalen: "Hij is de toekomst van de club”

LaLigaDe rode boekhouding houdt FC Barcelona in een wurggreep. Barça kan door restricties momenteel geen spelers registreren, omdat het salarispafond is overschreden. Ook het nieuwe contract van Lionel Messi is nog altijd niet getekend en trainer Ronald Koeman hoopt daarom dat de huidige kern meedenkt met de club. Lees: dat de spelers óók een inspanning leveren.

Barça kon de voorbije weken een aantal transfervrije spelers overtuigen om komend seizoen in Camp Nou te komen voetballen. Maar door de penibele situatie waarin de club zit, kunnen Sergio Agüero, Memphis Depay, Emerson Royal en Eric García voorlopig niet worden ingeschreven. Voor het totaal aan salarissen geldt in Spanje een plafond, dat jaarlijks wordt vastgesteld. Door de financiële gevolgen van de coronacrisis is de limiet naar beneden bijgesteld en dat heeft dus gevolgen voor Barça.

Ook het nieuwe contract van Lionel Messi, op dit moment actief op de Copa América, is nog (lang) niet in orde. Ronald Koeman sprak zich vandaag in de Spaanse pers uit over de situatie. “Uiteraard baart het zorgen dat dit niet wordt opgelost, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat de voorzitter het oplost. Laporta vroeg me om rustig te blijven. We werken eraan en we hebben er vertrouwen in dat Leo nog een paar jaar doorgaat bij de club. Hij heeft altijd laten uitschijnen dat hij bij Barça wil blijven en ik weet dat de club daar het nodige voor aan het doen is.”

Quote Het belangrijk­ste is dat Messi een nieuw contract tekent. Hij is de toekomst van de club. En we moeten er alles aan doen zodat hij kan tekenen. Ronald Koeman

Maar daarvoor is dus vooral budget nodig. De Spaanse topclub zal spelers van de hand moeten doen - Griezmann wordt genoemd, maar dat spreekt Koeman tegen -, al zal dat alleen schijnbaar niet volstaan. Het zou ook helpen als de huidige selectie bereid is om salaris in te leveren. Maar vanzelfsprekend blijkt dat niet. Volgens Spaanse media ging het 18-jarige jeugdproduct Ilaix Moriba niet akkoord met een voorstel om z’n salaris te verlagen en werd hij daarop op non-actief gezet.

“De club probeert de loonmassa naar beneden te krijgen”, verwoordt Koeman het. “Covid heeft veel schade aangericht, er zijn veel inkomsten verloren gegaan en dat heeft uiteraard een invloed op de financiën van de club. Daarom denk ik dat de spelers ook een inspanning moeten doen, zodat we vooruit kunnen met een betere ploeg. Het belangrijkste is dat Leo een nieuw contract tekent. Hij is de toekomst van de club. En we moeten er alles aan doen zodat hij kan tekenen.”

