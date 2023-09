KIJK. Metamorfose van 1 miljard: vlak voor eerste thuismatch deelt Real Madrid straffe beelden van vernieuwd Bernabéu

PORTRET. Thibaut Courtois trouwt met zijn liefdeska­pi­tein Mishel Gerzig: “Zij is koppig, ik ben koppig. Dat botst wel eens”

Zijn hart is niet langer stuurloos. In Zuid-Frankrijk zegt Thibaut Courtois (31) zondag en maandag ‘ja’ tegen de kapitein die hij de liefde van zijn leven noemt, het Israëlisch model Mishel Gerzig (26). Dit is het ultieme trouwportret van een passioneel powerkoppel, met alles wat u nog niet wist over het paar. Over plagen en uitdagen, de liefde voor de zee, de twee (plus)kinderen en het hondje dat hen samenbracht.