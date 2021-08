KIJK LIVE. Lionel Messi, die transfer naar PSG niét ontkent, in tranen op persconferentie: “Ik had nooit gedacht Barça te moeten verlaten”

La Liga Atlético blijft in pole position voor Spaanse titel, met dank aan vroege goal van man-in-vorm Carrasco

12 mei Atlético Madrid blijft op titelkoers in Spanje. Met dank aan Yannick Carrasco. Onze landgenoot scoorde in een 2-1-overwinning tegen Real Sociedad het eerste doelpunt. Adnan Januazj kwam niet in actie voor de ploeg uit het Baskenland.