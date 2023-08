KIJK. Fans Real zijn nu al zot van Jude Bellingham wanneer ze zien hoe Engelsman toekomt op training

Luka Modric in een pronkerige Bentley Continental GT, coach Carlo Ancelotti in een chique BMW i4, Vinicius en Tchouameni die grote sier maakten in een Lamborghini Urus, de aanwinsten Joselu, Fran Garcia en Arda Güler in fancy BMW’s, net als Kroos, Camavinga, Alaba en Nacho. In de befaamde Mercedes AMG, bolide waarmee Kevin De Bruyne ook eens hoge ogen gooide op een training van de Rode Duivels, kwamen Dani Ceballos en Lucas Vazquez aan. Ook Rüdiger heeft zo'n model, een Mercedes Brabus. Waarna Jude Bellingham arriveert. Per taxi. Zwaaiend naar de verzamelde fans.