KIJK. Alle zeven (!) goals van Eden Hazard bij Real Madrid

Een geslaagd huwelijk is het nooit geworden. Eden Hazard verdwijnt langs de achterpoort bij Real Madrid. In onderling overleg werd zijn contract ontbonden. Hazard scoorde uiteindelijk slechts zeven doelpunten voor de Madrilenen.

Hazard begon zijn eerste seizoen bij Real Madrid - 2019/2020 - niet al te goed. Hij kreeg bakken kritiek omdat hij amper gevaar bracht en niet kon scoren. Op 5 oktober 2019 nam de voormalige Rode Duivel wraak en scoorde hij zijn eerste doelpunt voor de Koninklijke in de topper tegen Granada, op dat moment de nummer twee in het klassement. Hazard kwam alleen voor de doelman en werkte af met een subtiel wippertje. Zijn eerste en meteen ook enige doelpunt van zijn eerste seizoen.

Volledig scherm © Reuters

Pas 391 dagen later, op 31 oktober 2021, knalde Hazard zijn tweede doelpunt voor Real Madrid tegen de netten. Tegen Huesca stond hij in zijn tweede seizoen pas voor het eerst in de basis. Even voor rust trof hij raak met zijn mindere linker. Een knap afsandsschot. Hazard was met een speels hakje nog betrokken bij de 3-0 en werd na de wedstrijd zelfs uitgeroepen tot Man van de Match.

Zijn derde goal kwam er al een dikke maand later, in de Champions League tegen Inter. Een simpele strafschop. Het tweede seizoen van Hazard, zou uiteindelijk zijn productiefste worden. Tegen Alaves trof hij nog eens raak met zijn linker en ook tegen Sevilla stond Hazard op het scorebord. Maar echt bewust was die goal niet.

Volledig scherm © AFP

In de seizoenen 2021/2022 en 2022/2023, wist Hazard telkens maar één keer te scoren. Die eerste was in de beker tegen Elche, de tweede was een niet te missen binnentikker tegen Celtic in de Champions League.

Na vier seizoenen Real Madrid eindigt Eden Hazard dus op zeven schamele doelpuntjes. Bekijk ze allemaal in bovenstaande video.