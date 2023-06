Karim Benzema tekent lucratief contract in Saoedi-Arabië: wordt Harry Kane zijn vervanger bij Real Madrid?

Benzema’s volgende bestemming: Saoedi-Arabië. Landskampion Al-Ittihad duwde al twee maanden door en had Benzema al even een officieel contractvoorstel gedaan. 100 miljoen euro plus bonussen, dat komt aardig in de buurt van de 124 miljoen die Cristiano Ronaldo bij Al-Nassr opstrijkt. De Fransman stak de voorbije maanden zijn licht op bij Ronaldo over het niveau van de plaatselijke competitie én over het leven in Saoedi-Arabië. Advies dat Benzema een duwtje in de rug gaf, de Fransman zette intussen zijn krabbel bij Al-Ittihad. Ook een van de kinesisten van Real Madrid, Juan Muro, is gepolst om hem te vervoegen.