“Ja, hij komt”: Ronaldinho verrast fans van FC Barcelona met nieuws over zijn 17-jarige zoon

Of het een marketingstunt is of ook een sportieve versterking moet nog blijken, maar Joao Mendes (17) strijkt neer op La Masia, de jeugdacademie van FC Barcelona. Club waar zijn vader, Ronaldinho (42), een ware legende is. Het was de gewezen Ballon d’Or die zelf met het nieuws naar buiten kwam en er meteen aan toevoegde dat hij nog meer dan ooit in en rond Camp Nou zal te zien zijn.

In januari werd Joao de Assis Moreira, ofwel Joao Mendes, al gesignaleerd in Barcelona voor een proefperiode op La Masia. Opvallend: dat was aanvankelijk geen succes en Barça dacht hem niet meteen op te nemen, waarop het voorzitter Joan Laporta was die vond dat Joao meer tijd verdiende om zich aan te passen. Laporta, die in zijn eerste ambtsperiode als voorzitter van Barça succesrijk was dankzij onder andere Ronaldinho. Ook nadien hebben de twee er altijd een goeie relatie op nagehouden. Zo is Ronaldinho nog altijd actief als ambassadeur van de club. In maart was hij voor een galamatch nog te zien in de Ghelamco Arena.

Volledig scherm Juli 2003: Laporta met zijn nieuwe sterspeler tijdens de officiële presentatie van Ronaldinho na zijn transfer van PSG naar FC Barcelona. © BELGA/AFP

En kijk, nu vertelde Ronaldinho gisteren tijdens het Catalaanse Gran Gala de l’Esport dat zijn zoon een speler van FC Barcelona wordt. “Ja, hij komt", zei Ronaldinho bij het Spaanse Marca. “Barcelona zal altijd in mij zitten. Het maakt deel uit van m’n leven. Waar ik heenga, gaat Barça met me mee. Met de komst van mijn zoon zal ik er nog meer aanwezig zijn dan ooit.”

Volledig scherm © rv

Mendes, die in tegenstelling tot zijn vader een zuivere diepe spits is, speelde in Brazilië al voor Cruzeiro, nota bene de club waarvan Ronaldo - die andere Braziliaanse legende - voor 90% eigenaar is. Daar meldde hij zich als prille tiener zonder te zeggen dat hij de ‘zoon van’ was. Die druk kon hij wel missen. In tegenstelling tot andere illustere landgenoten wist hij er ondanks die jonge leeftijd niet door te breken en in december zag hij er zijn contract beëindigd.

Dezelfde makelaar als zijn vader heeft Joao Mendes alleszins. Dat is zijn nonkel Roberto de Assis, ook een bekende van Laporta. Ronaldinho speelde tussen 2003 en 2008 voor FC Barcelona. In die vijf jaar tijd was hij goed voor 94 doelpunten in 207 wedstrijden. Hij won er één keer de Champions League en twee keer de titel.

Volledig scherm Februari 2008: Messi en Ronaldinho maken grote sier met FC Barcelona in een Champions League-match op Celtic. © PN