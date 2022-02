In 2014 als broekventje vertrokken, vanmiddag heet Camp Nou een spierbundel weer welkom: de transformatie van Adama Traoré

FC Barcelona“Welcome Back! Stronger than ever.” Met die boodschap verwelkomt FC Barcelona de terugkeer van een zoon op z’n 26ste. Niet eentje die verloren gelopen is, wel getransformeerd: na bijna zeven seizoenen in Engeland is hij immers niet meer dezelfde. Groot geworden over het Kanaal, zowel letterlijk als figuurlijk een zwaargewicht. Doet Adama Traoré 2.0, die vanmiddag wordt voorgesteld in Camp Nou, Barça weer opleven?

Alleen Ousmane Dembélé had hij nog graag van de loonlijst gezien. Maar verder mag Joan Laporta zich op de borst kloppen. Na Messi en Griezmann in de zomer nam de club ook afscheid van Agüero (weliswaar noodgedwongen) en Coutinho. Dat scheelt al een flink slok op de loonborrel. Aan de in-zijde: Ferran Torres, oude bekende Dani Alves, maandagavond laat in extremis Pierre-Emerick Aubameyang én Adama Traore. Alsof de club plots geen schuldenlast van 1,3 miljard euro met zich meetorst. Met dank aan een goede boekhouder. Een herschikking van oude schulden en een kredietlijn van 595 miljoen euro bij Goldman Sachs (terug te betalen over 10 jaar) hebben Barcelona wat meer ademruimte gegeven. De televisierechten zouden als onderpand hebben gediend. Een gegarandeerde inkomst gezien het Spaans tv-contract onlangs met vijf jaar werd verlengd. Zenders, hun abonnees en adverteerders betalen.

Eentje staat er alvast te popelen om zondag tegen Atlético zijn rentree in het Camp Nou te maken. Iets meer dan negen jaar later na zijn enige optreden in de hoofdmacht van FC Barcelona. Als jongen van 17, op 23 november 2013. Zeven minuutjes als invaller in een 4-0-thuiszege tegen Granada. Een van de vele aanvankelijk bejubelde talenten uit opleidingscentrum La Masia, waar hij op z'n achtste naartoe was getrokken.

Quote Nog nooit heb ik me in een recht­streeks duel als verdediger zo machteloos gevoeld. Liverpoolverdediger Trent Alexander-Arnold

Maar al snel gefrustreerd wegens te weinig speelkansen - toen was Barça nog wel de absolute top - ging hij zijn kans over het Kanaal. “Ik ben niet op de beste manier vertrokken bij Barcelona, maar dat verhaal hou ik liever voor mezelf”, zei hij daar later zelf over. In de leerschool bij Aston Villa, bij Middlesbrough zelfs in de Championship, om dan uiteindelijk furore te maken bij Wolverhampton Wanderers. Bij de Wolves groeide hij, zowel qua naam als postuur, onder de vleugels van de Portugese coach Nuno uit tot een ware sensatie.

“Bijna onmenselijk, de versnelling die hij in huis heeft en van looplijn kan veranderen. Nog nooit heb ik me in een rechtstreeks duel als verdediger zo machteloos gevoeld.” Aan het woord is Trent Alexander-Arnold, wingback van Liverpool en toch niet van de minsten. “Natuurlijk sta je soms tegen voetballers die sneller zijn dan jou. Maar via goed positie kiezen of door jezelf een voorsprong te gunnen kan je dat compenseren. Maar tegen hem, met die kracht ook, valt er eigenlijk weinig te beginnen. Hij tikt de bal voor je uit en weg is ie.”

Naar eigen zeggen brengt Traoré, die volgens de statistieken ‘slechts’ 72 kilo weegt, niet eens veel tijd door in de fitness. “Mijn training? Ik hef geen gewichten. Wel roeien. Het is misschien moeilijk te geloven, maar het is genetisch. Trainen doe ik natuurlijk wel, maar ik bouw gewoon heel snel spiermassa op.” In combinatie met zijn snelheid - hij perst er spurtjes uit met een pieksnelheid van 37 km/u - gooide Traoré hoge ogen. Dat zag ook Luis Enrique, die hem in oktober 2020 liet debuteren voor Spanje nadat de in Catalonië geboren Traoré, met Malinese roots, ook al was uitgekomen voor de nationale jeugdelftallen.

De vergelijking met een American Football-speler werd snel getrokken. Meer zelfs, de scouts in de NFL hadden Traoré zelfs een tijdje op hun radar staan. Romain Saiss, Frans-Marokkaanse collega van Traoré bij Wolverhampton: “Ik weet nog dat ik Adama zei dat hij liep zoals een Football-speler. Daarop vertelde hij me dat verschillende NFL-teams hem, toen hij nog bij Barcelona zat, probeerden te overtuigen om de overstap te maken. Ook zij zagen natuurlijk zijn fysieke capaciteiten. Misschien heeft hij thuis een verborgen fitnessruimte, maar tijdens de trainingen samen heb ik hem nooit gewichten zien heffen.”

Een foto van Traoré ging viraal. De spierbundels in zijn steevast shirt met korte mouwtjes nog wat opvallender. Het verhaal achter het beeld was al even amusant. Omdat de aanvaller in 2020 op korte tijd de schouder tot vijf keer toe uit de kom zag gaan, waaronder een keertje na menig verbeten duel met Jan Vertonghen, vonden ze er bij de Wolves niet beter op dan Traoré in te smeren met... baby-olie. “Door zijn armen gladder te maken, wordt het moeilijker voor tegenstanders om zijn arm vast te pakken en daarmee voorkomen we verdere schade”, luidde het.

Alleen de statistieken van de rechterwinger kunnen nog een pak beter. In de in totaal 154 matchen voor Wolverhampton, slechts 11 goals en 18 assists. Veel te weinig voor een speler van zijn kaliber. Nog te weinig overzicht, de kop te veel in de weliswaar heel brede kas. Meteen ook de reden waarom de absolute topclubs hun neus ophaalden voor Traoré. Antonio Conte niet. De Tottenhamcoach zag in hem de perfect rechterwinger voor zijn 3-5-2. Maar de lokroep van zijn oude liefde bleek een pak groter. Geen betere trainer ook dan Xavi die hem kan leren hoe en wanneer je de juiste pass geeft. En zo komt het dat Traoré 2.0 de harten van de Barça-fans weer sneller doet kloppen. 28 miljoen euro moet hij Laporta op het einde van het seizoen kosten, willen ze hem definitief terug. “Welkom terug, Adama. Sterker dan ooit.”

