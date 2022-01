In een communiqué vertelt Dembéle dat hij ter beschikking van de club en de coach blijft. “Ik heb me altijd honderd procent ingezet voor mijn teammaats en de supporters en ga daar nu niet mee ophouden. Er zijn onderhandelingen, maar dat laat ik aan mijn makelaar over. Mijn terrein is het voetbal, al wat ik wil is succcessen en momenten van vreugde delen met mijn ploegmaats en onze supporters.”

Dembéle is na dit seizoen einde contract bij Barcelona en de Catalaanse club wil nog wat recupereren van de 135 miljoen euro die het in 2017 aan Borussia Dortmund betaalde. “Het lijkt ons duidelijk dat de speler niet verder wil in Barcelona en dus niet langer bij het project wil betrokken zijn. In die omstandigheden hebben we hem en zijn agenten dus gezegd dat hij onmiddellijk moet vertrekken”, verklaarde sportief directeur Mateu Alemany eerder op de dag aan de Catalaanse media. “We zijn de gesprekken gestart in juli. Gedurende zes, zeven maanden hebben we overlegd. Barça heeft meerdere voorstellen gedaan opdat de speler bij ons zou kunnen verder doen. Die aanbiedingen zijn systematisch geweigerd door zijn agenten. We hopen hem voor 31 januari te transfereren, voor het sluiten van de wintermercato.”