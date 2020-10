Hoogspanning bij FC Barcelona: club zit na vandaag mogelijk zonder voorzitter en dient klacht in tegen ref

La LigaFC Barcelona, dat voorzitter Bartomeu mogelijk vandaag nog ziet opstappen, is kwaad na de Clásico. Kwaad op de Spaanse scheidsrechters. In die mate dat de club gisteren formeel zijn beklag heeft gedaan bij Spaans bondsvoorzitter Luis Rubiales. Dat schrijft ‘Sport’. ‘La Vanguardia’, aan andere Catalaanse krant, berekende dan weer dat sinds de hervatting van La Liga in juni Real Madrid 20 VAR-beslissingen in zijn voordeel zag en Barça vijftien in zijn nadeel.

Zijn slechtste start in La Liga in 25 jaar. Na een 6 op 6 is het verval groot bij de blaugrana: 1 op 9. Martínez Munuera, ref uit Valencia, was zaterdagavond kop van jut in Camp Nou. Directe aanleiding was de penalty die Sergio Ramos versierde bij 1-1. Het was videoref Sánchez Martínez die de hoofdscheidsrechter attent maakte op een trekfout van Lenglet aan het shirt van de iconische Realverdediger. Munuera werd gesommeerd de beelden te bekijken, waarna hij een penalty aan Real gaf. Tot razernij van Ronald Koeman (“dit was nooit voldoende voor een penalty”) en al wat Barça-gezind was. De covers van de Catalaanse sportkranten op zondag logen er niet om. De VAR wordt er zwaar op de korrel genomen, Munuera neergezet als een scheidsrechter met een verleden als supporter van Real. Ook vanuit het bestuur volgde er actie. Naar Rubiales werd een officiële klacht verstuurd.

Volledig scherm © Sport

Woensdag speelt FC Barcelona voor de Champions League in en tegen Juventus (waarschijnlijk zonder de besmette Ronaldo), maar niemand die daar momenteel al echt wakker van ligt. De club maakt zich immers ook op voor een mogelijk vervroegd vertrek van zijn zwaar geplaagde voorzitter, Josep Maria Bartomeu. Nadat de Catalaanse regering haar fiat gegeven heeft om ondanks de tweede coronagolf toch een publieke vertrouwensstemming tegen Bartomeu te laten plaatsvinden op 1 en 2 november, zou de Catalaan de eer aan zichzelf houden en mogelijk vandaag tijdens een raad van bestuur nog opstappen.

De beslissing van de regering is opvallend in het huidige coronaklimaat. Een kiesgang om een nieuwe Catalaans parlement werd wel uitgesteld naar februari, maar de socio’s van Barça zouden toch mogen stemmen. De club vraagt alsnog de stemming die beslist over het lot van Bartomeu niét te laten plaatsvinden. Vanavond om 19u volgt er een persconferentie.

Volledig scherm Bartomeu centraal op de eerste rij tijdens de Clásico in Camp Nou afgelopen zaterdag. © EPA

Koeman: “Legt iemand me uit hoe de VAR in Spanje werkt?”

Meteen na de Clásico gaf Ronald Koeman al zwaar af op de wedstrijdleiding. “Dit is moeilijk te aanvaarden. We verdienen het niet om deze wedstrijd te verliezen. Ik begrijp de scheidsrechter niet. Zijn beslissing heeft een énorme invloed gehad op het resultaat. En de VAR? Waarom grijpt die enkel in als het tégen Barcelona is? We speelden vijf competitiematchen dit seizoen en geen enkele keer was de videoref ons goedgezind. Denk maar aan die penaltyfout op Messi in Sevilla. Of de rode kaarten tegen Getafe. Op deze manier verdienen we het écht niet om te verliezen.”

Volledig scherm © REUTERS

“Kijk, voor mij is dit nooit strafschop”, gaat de Nederlander verder. “Ja, Lenglet pakt Ramos even bij het shirt, maar nooit voldoende voor een penalty. En dat zei ik ook aan het einde van de match tegen de scheidsrechter. Ik heb hem ook gevraagd of hij me kan uitleggen hoe de VAR in Spanje werkt en wat ermee aan de hand is.”

Volledig scherm Josep Bartomeu. © EPA