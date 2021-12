“Hij kan een bijkomende troef zijn voor wat komt”: coach Ancelotti zwaait met lof naar Hazard, Spaanse sportkranten zijn het met elkaar oneens

“We hebben van de eerste tot de laatste minuut geprobeerd”, aldus Ancelotti. “In de laatste dertig meter misten we kwaliteit, maar ik kan mijn spelers niets verwijten. Ze hebben alles gegeven. Soms kan dit gebeuren. Er was geen ruimte, en in zulke wedstrijden hebben we het moeilijk”, aldus de Italiaan.

Quote Hazard kan een bijkomende troef zijn voor de tweede seizoens­helft. Carlo Ancelotti

Eden Hazard stond voor het eerst in bijna drie maanden aan de aftrap bij Real Madrid, dat Luka Modric, Marcelo, Rodrygo, Gareth Bale, Andriy Lunin en Marco Asensio miste vanwege een coronabesmetting. Zijn vorige basisplek dateerde van 28 september in de Champions League tegen Sheriff Tiraspol (1-2 nederlaag), sindsdien kwam hij in LaLiga slechts 68 minuten aan de bak. Vooral in de tweede helft liet Hazard zich opmerken met enkele acties. “Hij had het moeilijk om in de match te komen”, zei Ancelotti. “In de tweede helft speelde hij beter. Hij is het niet gewoon om op de rechterflank te spelen, maar toen hij in de as kwam om te combineren met Karim (Benzema) was hij heel goed en erg actief. Hij kan een bijkomende troef zijn voor de tweede seizoenshelft.”

Ook bij AS zagen ze heel wat goeds van onze landgenoot. “In de tweede helft liet hij zien dat hij de ploeg voetballend nog wel wat kan bijbrengen. Hij heeft nu vijf maanden om zijn situatie in Madrid om te keren.”

“Eden liet zijn verticaliteit en talent zien in 45 minuten, waarin enkel een doelpunt ontbrak. Hij lijkt de manier gevonden te hebben om zijn slechte dynamiek te keren. Hij was zonder twijfel de scherpste aanvaller bij Real in een allesbehalve makkelijke partij. Hij nam zijn verantwoordelijkheid in de slotfase: hj eiste de bal op en lag vaak aan de basis van Madrileens gevaar. Hij kon zijn uitstekende prestatie niet bekronen met een doelpunt, maar maakte de 90 minuten wel vol.”

Maar: “Zijn situatie blijft delicaat. De concurrentie op de flanken (Vinicius, Rodrygo, Asensio) en de eventuele komst van Mbappé maken het hem moeilijk om voet aan de grond te krijgen in het team. Daarvoor zijn consistentie en doelpunten nodig. Hij heeft vijf maanden en nog een pak wedstrijden om zich te bewijzen, maar hij lijkt de juiste weg te zijn ingeslagen.”

Quote Er wordt veel van hem verwacht, maar het gevoel vandaag is dat hij lichtjaren verwijderd is van zijn beste niveau... en van dat van zijn teamgeno­ten. MARCA

MARCA strenger

“Speelde Hazard slecht? Nee. Maar ook niet goed”, klinkt het dan weer bij MARCA. “Er wordt veel van hem verwacht, maar het gevoel vandaag is dat hij lichtjaren verwijderd is van zijn beste niveau... en van dat van zijn teamgenoten. Twee jaar na zijn komst, heeft hij nog steeds geen wedstrijd beslist.”

“Zelfs de Hazard-believers, en zo zijn er nog wel wat, konden tegen Cádiz vaststellen dat de Belg mijlenver verwijderd is van een vaste stek in de ploeg bij Real. Hij blijft ook ver verwijderd van het niveau van concurrenten Asensio en Rodrygo, die de match misten door corona. Eden speelde rechts en bracht in de eerste helft weinig voetbal en enthousiasme. Het zou oneerlijk zijn om hem op een wedstrijd te veroordelen, maar er werd meer van hem verwacht, nu hij nog een keertje zijn kans kreeg in de basis.”

Afsluiten doen we nog met een woordje van lof van Thibaut Courtois, die zijn netten andermaal schoon hield in zijn 600ste wedstrijd als prof. “Zijn tweede helft was heel goed, hij was heel betrokken. Ik ben blij voor hem dat hij nog eens een hele wedstrijd kon spelen. Hopelijk doet hij het woensdag nog beter en kan hij scoren.”

Real Madrid leidt in LaLiga met 43 punten, op 6 punten gevolgd door Sevilla, dat nog een wedstrijd moet inhalen. De nummer 2 versloeg titelhouder Atlético Madrid met 2-1. FC Barcelona won met 3-2 van Elche. De ploeg van trainer Xavi staat met 27 punten op de zevende plek.

