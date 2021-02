Het houdt niet op: Eden Hazard loopt wéér spierblessure op tijdens training

Pech blijft Eden Hazard achtervolgen. Nadat hij gisteren paste voor de training, stond hij vanochtend weer op het oefenveld. Alles verliep vlekkeloos, tot de Rode Duivel zich in het slot kwetste. Een nieuwe spierblessure. Hij is wellicht dus weer een hele poos buiten strijd.

Aan een overbelasting van wedstrijden kan het bezwaarlijk liggen. Hazard speelde sinds 14 januari 213 minuten. Ter vergelijking: Lionel Messi speelde in dezelfde periode 300 minuten. Olivier Deschacht zelfs 450 minuten...

Afgelopen zaterdag tegen Levante was Hazard erg bleek. Weliswaar in een ploeg die nagenoeg de hele wedstrijd met tien diende te voetballen, maar zelfs dan werd Hazard in de schaduw gezet door bijvoorbeeld Marco Asensio. Feit is dat - ondanks zijn doelpunt vorige week tegen Alaves - Hazard geen stijgende curve kon tonen in zijn prestaties. En nu? Een nieuwe domper. Komt dit nog goed?

Het blessureleed van Eden Hazard bij Real Madrid:

1. 26 november 2019 - Enkel - 82 dagen out – 18 matchen gemist

Een trap van uitgerekend Thomas Meunier in een Champions League-duel met PSG breekt Hazard zuur op. Hoewel de schade eerst nog lijkt mee te vallen loopt de averij op als de lichte blessure overgaat in een traumatisch letsel. Een perimalleolaire contusie met onvolledige externe microcrack oftewel een microscheurtje in de voet. Hazard mist bijna drie maanden.

2. 22 februari 2020 – Kuit – 76 dagen out – 3 matchen gemist

Hazard verlaat halverwege de tweede helft het veld tegen Levante. Deze keer is het de kuit van zijn rechterbeen die getroffen is. De medische term: een fissuur in de rechter distale fibula. Door de lange coronabreak staat hij maar drie duels aan de zijlijn. Begin maart laat Hazard zich in de VS opereren in de hoop definitief van die kwalijke enkel verlost te zijn.

3. 28 juni 2020 – Enkel – 12 dagen out – 2 matchen gemist

Hazard haalt ook het einde van de wedstrijd tegen Espanyol niet. De problemen aan zijn rechterbeen blijven opduiken. Voor de derde keer op rij krijgt hij met een traumatisch letsel af te rekenen. Er vormt zich een blaas op de geopereerde enkel.

4. 1 september 2020 – Enkel – 28 dagen out – 3 matchen gemist

De wet van Murphy deel zoveel en toch weer die verdomde enkel. Een heraanpassing voor de ongemakken leidt tot een maandje aan de zijlijn en drie matchen op de tribune. De Rode Duivels winnen hun Nations League-duels tegen Denemarken en IJsland ook zonder hun kapitein.

5. 30 september 2020 – Spierblessure – 26 dagen out – 6 matchen gemist

Hazard toont zich volgens Zidane gretig op training, maar als hij weer fit lijkt, loopt hij een nieuwe blessure op. Deze keer een spierblessure, wat op het eerste zicht een contractuurtje lijkt, mondt toch weer uit in een maandje aan de kant. Hij mist ook opnieuw drie interlands.

6. 7 november 2020 – Covid-19 – 14 dagen out – 1 match gemist

Covid-19 is de volgende boosdoener. Hazard test positief en moet in quarantaine. Hij laat ook de interlands tegen Zwitserland, Engeland en Denemarken schieten, maar hervat alweer tegen Villarreal en scoort ook tegen Inter.

7. 28 november 2020– Spierblessure - 18 dagen out - 5 matchen gemist

Een spurtduelletje zij aan zij en Hazard hinkt. Hij verlaat het veld tegen Alaves nog voor rust. Opnieuw meerdere matchen out met een spierblessure in de rechterdij.

8. 3 februari 2021 – Spierblessure - aantal dagen aan de kant: afwachten

Hazard blesseert zich op het eind van de training. De Rode Duivel is dus opnieuw een tijdje out met een spierblessure.

