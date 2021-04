Hazard traint weer voluit mee bij Real, maar zit nog niet in selectie - Zidane: “Eden moet rustig blijven”

Afgelopen weekend gaf Zinédine Zidane aan dat hij de situatie van Hazard zou evalueren in aanloop naar het Champions League-duel tegen Liverpool. “Geen risico’s nemen”, is het oordeel. Nog geen selectie voor Hazard. Vanmorgen trainde hij wel voor de tweede dag op rij voluit mee met de groep. Op de sociale media van Real is er een filmpje te zien van een gelukkige Hazard die zich uitleeft tijdens een rondo. De rust lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen.

Vanmiddag had Zidane het op zijn persconferentie het nog eens over de toestand van Hazard. “Ik heb gepraat met Eden. Zijn terugkeer op het trainingsveld is zeker niet overhaast. We riskeren het nooit om een speler weer te laten trainen als hij nog niet volledig in orde is. Maar Eden moet rustig blijven. We doen alles stap voor stap.”