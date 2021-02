Hazard ontbreekt op training bij Real Madrid, uit voorzorg

Geen Eden Hazard op training bij Real Madrid vandaag. De 30-jarige winger bleef uit voorzorg weg van het oefenveld, van een nieuwe (zorgwekkende) blessure is geen sprake. Maar in de Spaanse hoofdstad gaan de alarmbellen snel af als het over de aanvoerder van de Rode Duivels gaat.

Hazard speelde veel in januari, had wat last van stramheid en sloeg daarom de oefenstonde over. Niks ernstigs dus, maar gezien de vele fysieke ongemakken van Hazard sinds zijn transfer van Chelsea neemt Real geen risico’s met hem. De match van zaterdagnamiddag tegen Huesca komt in principe niet in gevaar.