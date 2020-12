Hazard maakt wederoptreden bij Real, al is het vooral weer Courtois die in het oog springt bij gelijkspel tegen Elche

Hazard begon uit voorzorg nog op de bank bij Real. Hij zag van daaruit meteen Courtois een goeie kans van de thuisploeg pareren. Iets later trof Marcelo de lat. De Koninklijke was de betere ploeg. Na een knal van Asensio lukte Luka Modric in de twintigste minuut de 1-0 met een kopbal uit de rebound. Een primeur, want de 35-jarige Kroaat had in de Spaanse competitie nog niet eerder gescoord met het hoofd.