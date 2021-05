Hazard kreeg het zwaar te verduren tegen Granada: “Wonder dat hij hier heelhuids uitkomt”

Buitenlands VoetbalReal Madrid won gisteren op bezoek bij Granada, maar dat is niet het enige dat in Spanje over de tongen ging. Granada deinsde er niet voor terug om (te) stevig in het duel te gaan. Ook Eden Hazard kon niet ontkomen aan het vuile spel van de thuisploeg.

De blessurelast is al enorm hoog bij Real en het is bijna een mirakel dat er na de wedstrijd tegen Granada niet nog veel meer spelers in de lappenmand liggen. Ook Eden Hazard kreeg het bij momenten hard te verduren. De captain van de Rode Duivels moest 4 keer op nauwelijks een halfuur stevige schoppen incasseren. Vooral de fout in minuut 72 zorgt voor heftige reacties. Hazard raakt voorbij Granadaspeler Quina, maar die plantte zijn voet vol op het scheenbeen van onze landgenoot. Vreemd genoeg kwam Quina er met maar een gele kaart vanaf.

Ook de Spaanse media zijn niet te spreken over de fase. “Eden Hazard heeft geluk dat hij heelhuids uit deze wedstrijd komt”, schrijft Marca. “De club erkent dat Hazard onder de verwachtingen presteert, maar is wel van mening dat hij geviseerd werd door sommige tegenstanders. Er is bezorgdheid over het oplopen van nieuwe blessures bij zulke fases.

Sportkrant AS zag dat Granada tot 3 keer toe rood had kunnen krijgen en hekelt vooral het niet ingrijpen van de VAR: “Deze fouten zorgen er voor dat men een systeem als de VAR in vraag gaat stellen. Het belangrijkste is de veiligheid van de spelers. Als we ze niet beschermen, is het voorbij.”

Niet alleen Hazard kreeg het zwaar te verduren. Ook Marvin kreeg een stevige schop te verwerken. De jongeling hield aan een smerige ingreep een lelijke snede over. De middenvelder bleef na de rust in de kleedkamers. Het is niet duidelijk hoelang Marvin aan de kant zal staan.

