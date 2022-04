Harde kern FC Barcelona boycot match tegen Cádiz: “Grootste schande die er in Camp Nou heeft plaatsgevonden”

FC Barcelona - Eintracht Frankfurt (2-3) zindert na. Dat er zich 30.000 Duitse fans in Camp Nou bevonden, kan er bij de socio’s van Barça niet in. In die mate dat de fangroep Grada d’Animació, de fanatieke supporters die zich in de onderste ring achter doel bevinden, oproept om vanavond het stadion niet binnen te gaan maar een uur voor de match wel een protestmars te houden. “Wat er donderdag gebeurd is, was niet meer of minder dan een sociale vernedering. Alsof wij onuitgenodigde gasten op ons eigen feest waren. Die avond zal ons bijblijven als de grootste schande die ooit in ons stadion heeft plaatsgevonden. Een Duitse invasie was het”, stellen ze.

Quote Het beleid van de club is puur gericht op het facilite­ren van toeristen en bezoekende fans: de tickets zijn niet meer te betalen voor de gemiddelde culé. Supportersvereniging Nostra Ensenya

Ze vinden alvast gehoor bij aan andere fanvereniging, ‘Nostra Ensenya’. Zij hebben het over een “vernedering vanwege het grote aantal bezoekende fans” en bekritiseren voorzitter Joan Laporta. “Hij liet dit toe om financiële redenen en bracht daarmee de fysieke integriteit van de thuisfans in gevaar. Niemand die nog wist wie waar zat. Het beleid van de club is puur gericht op het faciliteren van toeristen en bezoekende fans: de tickets zijn niet meer te betalen voor de gemiddelde culé. Dit overschrijdt elke grens en is een aanval op de lokale achterban van FC Barcelona.”

Gepersonaliseerde tickets

Laporta had snel na de match donderdag al het boetekleed aangetrokken. “Een situatie als deze had nooit mogen gebeuren”, sprak hij. “We zullen strikter moeten zijn, want dit kunnen we niet toelaten. Als Barça-fan schaam ik me voor wat hier gebeurd is.” In de toekomst wil de club een systeem op poten zetten waarbij ze alleen nog gepersonaliseerde tickets voor internationale wedstrijden zullen verkopen. Volgens eigen verklaringen had de Catalaanse club slechts 5.000 tickets aan de Duitsers verkocht.

Xavi vond ook gisteren nog dat de vele Eintracht-fans mede verantwoordelijk waren voor het verlies van Barça: “De spelers voelden zich niet goed, wat niet betekent dat wij niet goed waren. Maar het heeft ons negatief beïnvloed.” En over de match tegen Cádiz: “We moeten blijven geloven in wat we doen: de speelwijze die de club al jaren kwijt is proberen terugvinden. In de afgelopen wedstrijden was het minder, maar dit is een proces. Het aanpassen van de speelstijl kost tijd en hard werk. We zijn pas in november begonnen. We moeten terug naar de manier van spelen die ons zeges opleverden tegen Real Madrid en Napoli.”

