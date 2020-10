Gretige Eden Hazard man van de match bij Real na fantastische goal: “Heel blij dat ik weer op het veld sta”

La LigaEden Hazard (29) is helemaal terug. De Rode Duivel stond aan de aftrap tegen Huesca en bedankte met een fantastische goal. Zijn eerste treffer in ruim een jaar. Real won uiteindelijk makkelijk met 4-1. “Ik ben heel blij met zo’n mooi doelpunt”, aldus Hazard.

“Ik ben blij om weer op het veld te staan én een mooi doelpunt te scoren”, glimlachte Hazard in een video op de sociale media van Real Madrid. De Rode Duivel richtte zich tot de fans. “Deze goal is voor jullie. Hopelijk zien we mekaar snel. Bye bye!”

Hazard speelde dinsdag nog 20 minuten in de Champions League tegen Gladbach en mocht zich vandaag basisspeler noemen. Hij zou 60 minuten spelen tegen Huesca. Wat hij in dat uur liet zien, was meer dan hoopgevend. Terwijl Real Madrid het doorheen de eerste helft moeilijk had met het stevige blok van Huesca, bood Hazard zich regelmatig aan. Hij was gretig. In minuut 40 was ook raak. En hoé. Hazard pakte aan, zette zijn lichaam goed tussen zijn tegenstander en de bal en haalde vervolgens verschroeiend uit vanop zo’n 20 meter. De doelman van Huesca was kansloos. Fantastisch doelpunt van Hazard. En of het deugd deed. ‘t Was zijn eerste goal sinds 10 mei 2019 - toen scoorde hij in de competitiematch tegen Granada.

Zidane: “Eden is in orde, hij is gelukkig”

Hazards doelpunt was niet allen voor zichzelf, maar ook voor coach Zinédine Zidane ongetwijfeld een opluchting. “Iedereen kent zijn kwaliteiten. Eden heeft een knap doelpunt gemaakt. In de eerste helft was hij nuttig, we hadden hem nodig. We zijn blij met wat hij vandaag getoond heeft. Eden is in orde, hij heeft geen last meer en is gelukkig. Hij is tevreden met zijn goal en dat zijn ook zijn ploegmaats. Met deze overwinning en de vier goals mogen we blij zijn.”

Tweeklapper Benzema

Vier goals, want na de treffer van Eden Hazard duwde Real Madrid nog stevig door. Karim Benzema zette de 2-0-ruststand van dicht bij op het bord. Kort na pauze zette uitblinker Hazard een aanval op en via Benzema ging het naar Valverde. De middenvelder pakte uit met een laag en hard schot: 3-0. De zege was binnen, Hazard mocht naar de kant. Courtois leek op weg naar een clean sheet, maar Real slikte dan toch wéér een tegendoelpunt. David Ferreiro werkte een knappe aanval van Huesca af. In het slot trapte Benzema de 4-1 tegen de netten. Meteen ook de eindstand.

