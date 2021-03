Goed nieuws voor Eden Hazard: Rode Duivel hervat de groepstraining

La Liga Spaanse kranten zien exit naderen voor Zidane na nederlaag van de schande: “Het einde van een cyclus”

21 januari Que bochorno. Wat een schande. De blokletters in de Spaanse kranten zijn niet mals voor Real Madrid na de smadelijke uitschakeling in de achtste finalesvan de Copadel Rey tegen derdeklasser CD Alcoyana. “De cyclus van Zidane bij dit Real is rond.”