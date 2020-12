Ging Real niet adequaat om met Hazard? “Drie matchen op korte tijd na 10 dagen zonder training...”

Primera DivisionEden Hazard is minstens drie weken buiten strijd met een spierscheurtje in de dij. Adiós 2020, zo lijkt het. Zinédine Zidane gelooft niet dat Hazard het slachtoffer is van stress. Real Madrid speelt in Kiev de cruciale Champions League-match tegen Donetsk.

‘Una pequeña rotura en el recto anterior del muslo derecho’, oftewel een klein scheurtje in een spier van de rechterdij.

Waar háálde Eden Hazard het idee dat het máár om “een trap” ging?

Sportartsen in Spanje en België spreken van een ‘verraderlijke blessure’ waarbij de kans op hervallen groot is, indien het genezingsproces niet voldoende gerespecteerd wordt. We spreken al gauw van een revalidatie van 20 á 28 dagen.

Dat betekent dat Hazard zo goed als zeker niet meer in actie zou komen in 2020. Er is geen winterstop in Spanje. In het weekend van 3 en 4 januari speelt Real Madrid thuis tegen Celta.

Ook na de spierscheur van Hazard in oktober, toen in de quadriceps van het rechterbeen, was een afwezigheid van minstens vier weken vooropgesteld, maar Zinédine Zidane en de medische staf van Real Madrid joegen de Rode Duivel sneller dan voorzien - na amper twee veldtrainingen - weer het plein op.

Dat hadden zij beter niet gedaan...

Het is steeds duidelijker dat de club niet adequaat is omgegaan met Hazard. “Dat geldt ook voor zijn overhaaste terugkeer na zijn Covid-19-besmetting”, wordt gefluisterd in de entourage van de Rode Duivels. “Drie matchen op korte tijd na tien dagen niet getraind te hebben...”

Zidane vol weerzin

Intussen is Real Madrid in Kiev, waar De Koninklijke vanavond een ‘levensbelangrijke’ wedstrijd tegen Shahktar Donetsk speelt. Een nederlaag brengt Madrid in vieze papieren, een overwinning betekent de kwalificatie voor de achtste finale in de Champions League.

Op zijn persconferentie gisteravond werden aan Zidane de uitspraken van bondsdokter Kris Van Crombrugge voorgelegd, namelijk dat Hazard “blessuregevoeliger” is door “psychologische stress”.

Bovenaan dit stuk ziet u het gezicht van Zidane toen die hoorde over de optie van stress. Een blik van weerzin. Als ogen konden doden, was dokter Kris vandaag gesneuveld.

Zidane: “Psychologisch? Hazard is heel sterk. Ik twijfel niet aan de speler Hazard noch aan zijn karakter. Hopelijk is Eden snel terug.”

Volledig scherm Eden Hazard en Zinedine Zidane eerder op het seizoen. © EPA

Journalisten kunnen soms echt wel ‘ratjes’ zijn. Op diezelfde persconferentie, in Oekraïne, kreeg Zidane ineens een vraag over... invallersdoelman Lunin. Zidane kon niet anders dan lovend spreken over Andrij Lunin: “Hij past zich uitstekend aan in de dynamiek van de groep. Lunin is klaar.” Dat Lunin een Oekraïner is en de vraag van een Oekraïense collega kwam, verklaart wel al een en ander.

De kans dat Courtois naar de bank wordt verwezen, is evenwel 0,00000000005%. Het is onzinnig om er zelfs een thema van te maken.

Courtois kan alle twijfels wegspelen door vanavond de nul te houden.

In Kiev was het gisteravond op het uur van de aftrap (18.55u) +2 graden. On-Spaanse omstandigheden. Real dient het te stellen zonder Sergio Ramos, maar Karim Benzema is wél weer fit.

En Eden Hazard, die nestelt zich eens te meer in zijn zetel, vanavond.

Hazard blesseert zich tegen Alaves:

1 jaar blessureleed

De soap ‘Blessureleed’ kent dus haar zevende episode in precies één jaar tijd. Dit kalenderjaar was Hazard nooit langer dan twee weken blessurevrij. Zaterdag moest Hazard in het thuisduel tegen Alaves na een ogenschijnlijk onschuldig contact al na 28 minuten naar de kant. Tot dusver stond hij vaker aan de kant dan op het veld voor Real. De balans tot nu: 36 gemiste wedstrijden tegenover 28 gespeelde.

1. 26 november 2019 - Enkel - 82 dagen out – 18 match gemist

Een trap van uitgerekend Thomas Meunier in een Champions League-duel met PSG breekt Hazard zuur op. Hoewel de schade eerst nog lijkt mee te vallen loopt de averij op als de lichte blessure overgaat in een traumatisch letsel. Een perimalleolaire contusie met onvolledige externe microcrack oftewel een microscheurtje in de voet. Hazard mist bijna drie maanden.

2. 22 februari 2020 – Kuit – 76 dagen out – 3 matchen gemist

Hazard verlaat halverwege de tweede helft het veld tegen Levante. Deze keer is het de kuit van zijn rechterbeen die getroffen is. De medische term: een fissuur in de rechter distale fibula. Door de lange coronabreak staat hij maar drie duels aan de zijlijn. Begin maart laat Hazard zich in de VS opereren in de hoop definitief van die kwalijke enkel verlost te zijn.

3. 28 juni 2020 – Enkel – 12 dagen out – 2 matchen gemist

Hazard haalt ook het einde van de wedstrijd tegen Espanyol niet. De problemen aan zijn rechterbeen blijven opduiken. Voor de derde keer op rij krijgt hij met een traumatisch letsel af te rekenen. Er vormt zich een blaas op de geopereerde enkel.

4. 1 september 2020 – Enkel – 28 dagen out – 3 matchen gemist

De wet van Murphy deel zoveel en toch weer die verdomde enkel. Een heraanpassing voor de ongemakken leidt tot een maandje aan de zijlijn en drie matchen op de tribune. De Rode Duivels winnen hun Nations League-duels tegen Denemarken en IJsland ook zonder hun kapitein.

5. 30 september 2020 – Spierblessure – 26 dagen out – 6 matchen gemist

Hazard toont zich volgens Zidane gretig op training, maar als hij weer fit lijkt, loopt hij een nieuwe blessure op. Deze keer een spierblessure, wat op het eerste zicht een contractuurtje lijkt, mondt toch weer uit in een maandje aan de kant. Hij mist ook opnieuw drie interlands.

6. 7 november 2020 – Covid-19 – 14 dagen out – 1 match gemist

Covid-19 is de volgende boosdoener. Hazard test positief en moet in quarantaine. Hij laat ook de interlands tegen Zwitserland, Engeland en Denemarken schieten, maar hervat alweer tegen Villarreal en scoort ook tegen Inter.

7. 28 november – Spierblessure - aantal dagen aan de kant: afwachten

Een spurtduelletje zij aan zij en Hazard hinkt. Hij verlaat het veld tegen Alaves nog voor rust. Zidane blijft hoopvol, maar Hazard is dus toch opnieuw een tijdje out met een spierblessure in de rechterdij.

