Gilles De Bilde over Eden Hazard: “Dit is de zoveelste domper voor hem”

“Het is de zoveelste domper voor Hazard”, aldus De Bilde. “Hij is de duurste speler van Real Madrid, maar kende veel blessureleed sinds hij er tekende. Dit er nog eens bij is natuurlijk het minst leuke wat je kan meemaken. Maar goed, het hoeft geen drama te zijn. Hij is jong en fit. Corona zou normaal gezien niet veel moeten veroorzaken. Alleen is het wel zo dat Hazard de voorbije weken naar zijn beste vorm aan het toegroeien was. Real had uiteraard graag gerekend op hem. Dat zal nu weer tien dagen wachten worden.”