“Gestoord welke barbaarse dingen je hoort”: Courtois neemt het op voor Vinícius na nieuw racisme-incident, La Liga-baas gooit nog wat olie op het vuur

Trieste taferelen in Valencia-Real Madrid, gisteravond. Twintig minuten voor affluiten werd Vinícius racistisch bejegend. “Mono, mono, mono”, klonk het. Dat is Spaans voor ‘aap’. De flankaanvaller wees scheidsrechter Ricardo de Burgos enkele schuldigen aan, maar de ref greep niet in. Het duel werd niet veel later hervat.

De Valencia-speler kreeg geen kaart, maar Vinícius moest met rood naar de kant. Daarbij richtte hij zich tot de Valencia-aanhang. De Braziliaan stak twee vingertjes op, waarmee hij bedoelde dat Valencia zal degraderen naar tweede klasse. Toen Vinícius na de match handtekeningen uitdeelde, vroeg iemand hem of hij van plan was om zijn excuses aan te bieden voor dat gebaar. “Wát? Ben jij dom, ofzo?”, reageerde de Braziliaan verbaasd (zie video onder).

De kans is overigens klein dat ‘Los Che’ zullen zakken. Valencia deed dankzij de 1-0-zege een uitstekende zaak in het klassement. Het wipt over drie ploegen naar de dertiende stek, op vijf punten van de degradatiezone. Diego López tekende voor het enige doelpunt. Thibaut Courtois voorkwam op slag van rust de 2-0 na een geweldige redding. Eden Hazard zat niet in de kern.

Vinícius: “Racisme is normaal in La Liga”

Vinícius reageerde via Instagram op alle incidenten. “Het was niet de eerste keer, niet de tweede keer, niet de derde keer. Racisme is normaal in La Liga. De competitie vindt het normaal, de bond ook en de tegenstanders moedigen het zelfs aan. De competitie die ooit van Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Ronaldo en Lionel Messi was, is vandaag van de racist. Een prachtig land, dat mij verwelkomde en waar ik van hou, maar ook het land dat accepteerde om het beeld van een racistisch land naar de wereld te exporteren. Het spijt me voor de Spanjaarden die het er niet mee eens zijn, maar vandaag staat Spanje in Brazilië bekend als een land van racisten. En helaas, omdat het elke week gebeurt, heb ik geen manier om me te verdedigen. Ik ben het ermee eens. Maar ik ben sterk en ik wil tegen de racisten blijven strijden, ook al wordt het een zware strijd.”

Courtois: “Als Vini had willen stoppen, dan waren we met z’n allen van het veld gestapt”

Ook bij Thibaut Courtois overheerste achteraf “een slecht gevoel” door de racistische uitlatingen aan het adres van Vinícius. “Een paar jaar geleden klaagde een Valencia-speler iemand van Cadiz aan omdat hij iets had gezegd. Het is dus niet te geloven dat dit net hier gebeurt”, zei Courtois voor de microfoon van La Liga. “Rond de twintigste minuut dacht ik apengeluiden te horen. Het is onmogelijk om dat te tolereren. Op een dag moeten we de camera erop zetten, want het is gestoord welke barbaarse dingen je soms hoort op de tribunes. Tegenwoordig komen sommigen liever naar het voetbal om te beledigen dan om te supporteren.”

Courtois gaf vervolgens nog aan dat het Vinícius’ eigen keuze was om verder te voetballen. “Maar als hij had gezegd dat hij niet meer wilde spelen, dan waren we met z’n allen van het veld gestapt. Zo’n dingen kunnen we echt niet accepteren.”

Ook Real-coach Ancelotti sprak na afloop schande van de taferelen in Mestalla. “Ik wil niet over voetbal praten, ik wil het erover hebben wat hier is gebeurd. Dit is veel belangrijker. Als een speler wordt uitgescholden en een trainer moet erover nadenken om hem weg te halen, dan gaat er iets niet goed in een competitie. La Liga heeft een groot probleem. Bij racisme moet je het spel direct stoppen. Als een heel stadion iemand een aap noemt, moet je de wedstrijd stilleggen. Dat zei ik tegen de scheidsrechter, maar hij ging daar niet in mee. Het is 2023, dit kan echt niet meer.”

Valencia kwam twee uur na de wedstrijd met een statement op de clubsite. “Valencia wil elke vorm van belediging of racisme in het voetbal publiekelijk veroordelen. De club, in haar toewijding aan de waarden van respect en sport, bevestigt publiekelijk haar standpunt tegen fysiek en verbaal geweld in stadions en betreurt de gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens de wedstrijd tegen Real Madrid. Hoewel dit een incident is, horen beledigingen aan het adres van een speler van het rivaliserende team niet thuis in het voetbal.”