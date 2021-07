Gelekte audiotapes van Real-voorzitter Pérez pakken als donderwolken samen boven Madrid: “Cristiano is gestoord. Een zieke man, een idioot”

Primera DivisionDe Florentino-tapes. Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez zit in vieze papieren nadat de Spaanse nieuwssite El Confidencial audio-opnames heeft verspreid. Daarin spreekt de preses denigrerend over clublegendes als Raúl, Iker Casillas en Cristiano Ronaldo. In de officiële reactie van de Koninklijke claimt Pérez dat de quotes uit hun context zijn gehaald.

Dinsdagochtend: “Raul en Casillas zijn de grootste oplichters van Madrid.”

Dinsdagnamiddag: “Casillas is een heel kleine jongen, een schoothondje.”

Woensdagochtend: “Cristiano is een imbeciel, en Mourinho een abnormale.”

El Confidencial heeft een bommetje gedropt in Madrid, en ver daarbuiten. In een (tot dusver) driedelige reeks pakt de Spaanse nieuwssite uit met confronterende audio-opnames van Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez. Daarin laat hij zich in een gesprek met journalist José Antonio Abellan laatdunkend uit over enkele levende legendes in de Spaanse hoofdstad.

De quotes dateren uit 2006. Pérez was toen na zes jaar dienst net afgetreden als clubpresident. Pérez leek allerminst onder de indruk van twee spelers in het bijzonder. Iker Casillas, die sinds 2002 de vaste man tussen de palen was. De andere was aanvoerder Raúl Blanco, goed voor maar liefst zestien jaar in de kleuren van Madrid en 228 doelpunten. De twee wonnen zo wat elke mogelijke prijs met Real. Volgens Pérez verdiende het duo hun status niet. “Casillas is niet de standaard doelman van Real Madrid. Nu niet, en nooit geweest. Hij is één van onze grootste mislukkingen. Het probleem is dat mensen hem graag zien, met hem praten en hem verdedigen. Samen met Raúl is hij één van de grootste oplichters. Raúl is zelfs nog erger. Die denkt dat hij Real Madrid is.”

Volledig scherm Raul Gonzalez Blanco. © AFP

Harde taal, en nog was het niet gedaan. “De spelers zijn egoïstisch, je kan niet op ze rekenen. Als je dat doet, maak je een fout en stellen ze je teleur. Ik heb een heel slecht beeld van beide spelers.” In 2008 kregen Casillas en Raúl een contract voor het leven bij Real Madrid voorgeschoteld. Een jaar nadat Pérez opnieuw werd aangesteld als voorzitter, trok aanvoerder Raúl de deur van het Santiago Bernabéu achter zich dicht. Casillas nam de aanvoerdersband over, maar ook hij werd in 2015 de deur gewezen door Pérez. Een afscheid van een clublegende onwaardig, klonk het toen bij de vele Spaanse fans, die het ontslag van de voorzitter eisten.

Opmerkelijk: zowel Raúl als Casillas werken momenteel opnieuw voor Real. De eerste als coach van Real Madrid Castilla, de gewezen doelman als adviseur voor de Real Madrid Foundation.

Volledig scherm Iker Casillas, gewezen prijzenpakker bij Real Madrid. © AFP

Deel I was al zo’n bommetje, het was dus wachten op een vervolg. Dat kwam er al in de loop van de namiddag. “Casillas is een heel kleine jongen, een schoothondje”, dixit Pérez. “Je kon zien dat de andere keeper beter was. Als het slecht ging met z’n vriendinnetje (de Spaanse journaliste Sara Carbonero, nvdr.), dan zag je dat. Hij was dan mentaal afwezig. Als een kind. Een schoothondje, een poppetje. Vergis je niet, ik heb een goede relatie met hem. Maar als hij meer van zichzelf zou eisen, zou hij de nummer één zijn. Hij heeft uitzonderlijke kwaliteiten, maar hij komt centimeters te kort.”

Quote Het gezicht dat ze hebben, zo met dat uitdagende erin, zorgt dat niemand ze mag. Mourinho is een idioot, abnormaal Florentino Pérez

En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, is er vanmorgen nog een deel III opgedoken. Recentere opnames, uit 2012, over Cristiano Ronaldo en José Mourinho. De Portugese aanvaller was één van de eerste nieuwe jongens die Pérez voor een recordbedrag aanbracht in z'n tweede ambstermijn. De cijfers waren er, maar het klikte minder goed met de persoon Cristiano. “Hij is gestoord. Een zieke man, een idioot. Je denkt dat hij normaal is, maar dat is hij niet. Jongens, jongens... Waarom denk je dat hij zo’n domme dingen doet?”

Pérez stelde José Mourinho in 2010 aan als coach van Los Blancos. Uiteraard had de preses ook daar z’n ongezouten mening over, net als over zaakwaarnemer Jorge Mendes. “Er staat me niets aan aan hem. Het zijn jongens met een vreselijk ego. Ze zijn verwend en zien de realiteit niet. Het gezicht dat ze hebben, zo met dat uitdagende erin, zorgt dat niemand ze mag. Mourinho is een idioot, abnormaal.”

Volledig scherm José Mourinho. © AP

Pérez reageert: “Abellan probeert quotes al jaren te verkopen”

Pérez kwam na de tweede lading quotes al met een officiële reactie op de website van Real Madrid. “De gepubliceerde quotes zijn onderdeel van een gesprek dat heimelijk werd opgenomen door de heer José Antonio Abellan, die ze al jaren probeert te verkopen”, aldus Pérez. “Ik vind het vreemd dat ze nu opduiken, ondanks de vele jaren (15) die zijn verstreken.”

“Dat de quotes nu worden gepubliceerd heeft, zo begrijp ik, te maken met mijn rol bij de plannen rond de Super League”, klinkt het verder. “Het gaat om losse zinnen uit een uitgebreid gesprek die uit hun bredere context zijn gehaald. De zaak ligt nu in handen van mijn advocaten. Zij bekijken momenteel welke maatregelen er mogelijk zijn.” De vraag is of er nóg een reactie komt, nu ook Cristiano Ronaldo eraan heeft moeten geloven.

