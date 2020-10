Geklopte Courtois is hét beeld van de malaise bij Real in Spaanse media: "Het wordt nog elke dag slechter”

Om nog even een open deur in te trappen: ‘t is crisis bij Real Madrid. Afgelopen zaterdag in eigen land verloren tegen promovendus Cadiz (0-1), gisteren met de billen bloot tegen de tweede garnituur van Shakhtar Donetsk in de Champions League nadat het bij de rust al liefst 0-3 stond voor de Oekraïners. En zaterdag volgt al de kraker tegen de aartsrivaal in Barcelona. ‘t Hoeft geen betoog dat de Spaanse media geen goed woord meer over hebben voor de ‘Koninklijke’, die naast de langdurig geblesseerde Eden Hazard dezer dagen ook nog eens aanvoerder Sergio Ramos moeten missen. Thibaut Courtois was wél weer op de afspraak, maar alleen kan hij het natuurlijk ook niet.