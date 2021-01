Gefrustreerde Messi ziet hoe Barça Supercopa nog uit handen geeft en krijgt in 753ste match voor FC Barcelona eerste rood

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Barça was er dichtbij in Sevilla, maar in minuut 90 viel nog de 2-2. Jordi Alba was bij de twee doelpunten van Griezmann betrokken, maar ging ook in de fout bij de twee tegengoals. In de verlengingen besliste spits Iñaki Williams enig mooi met een harde krul de verste kruising in. Een gefrustreerde Messi zag in de slotminuut nog rood voor een slag in het gezicht van Villalibre. Zijn eerste uitsluiting ooit in het shirt van de blaugrana. Getergd door het verlies en door de scheidsrechter, die in de ogen van Messi te veel Baskische fouten door de vingers zag. Messi kreeg al wel twee rode kaarten bij de nationale ploeg van Argentinië. Bij de eerste moest hij huilen, want dat was bij zijn debuut tegen Hongarije in 2005 na slechts 43 seconden.

Volledig scherm De aftocht van Messin in het Estadio La Cartuja in Sevilla. © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Barcelona speelde afgelopen woensdag ook al 120 minuten. In de halve finale tegen Real Sociedad werd het 1-1 na 120 minuten, waarna de andere bekerfinalist uit Baskenland na strafschoppen met 3-2 werd verslagen in Córdoba. FC Barcelona komt donderdagavond weer in actie. In de zestiende finales van de Copa del Rey wacht dan even verderop in Catalonië de uitwedstrijd bij UE Cornellà, dat uitkomt op het derde niveau van Spanje.

Koeman: “Ploeg in transitie, maar verlies doet pijn”

Ronald Koeman kon zijn eerste vijf hectische maanden bij FC Barcelona niet opluisteren met een welkome prijs. De Supercopa mag dan geen hoofdvogel zijn, de beker had wel voor enige rust in en rond Camp Nou kunnen zorgen. In La Liga vertoont Barça na moeilijke maanden eindelijk wat tekenen van herstel. Maar geen eerste titel voor Barça sinds bijna twee jaar dus en dat kwam binnen, ook bij Ronald Koeman. “Dit verlies doet pijn, ook al zag ik veel positieve dingen. We zijn op de goeie weg en deze titel was mooi geweest om dat aan te tonen, maar dit is een ploeg in transitie. We moeten vooral effectiever zijn in onze eigen zestien: hen meer onder druk zetten en niet op doel laten trappen. Daar is werk voor de boeg.”

“Maar de komende matchen zullen we opnieuw laten zien dat we de juiste weg zijn ingeslagen. Waartoe ons dat zal leiden, weet ik niet - we hebben tijd nodig. Deze finale was voor vele van mijn spelers alvast een ervaring hoe we in de toekomst moeten winnen”, aldus Koeman, die over Messi (hij was twijfelachtig voor de match) nog zei dat Leo na al die jaren in het voetbal zelf wel perfect weet wanneer hij kan spelen en wanneer niet. Over de rode kaart wou hij het niet hebben. “Hij heeft zijn best gedaan en dat is het.”

Volledig scherm Iñaki Williams zorgde voor de winner in verlengingen: 3-2 © AFP

Volledig scherm Griezmann leek de held van Barça te worden, maar dat was buiten de gelijkmaker in de 90ste minuut van Villalibre gerekend. © EPA