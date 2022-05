Geen Real-speler won meer prijzen: met tranen in de ogen neemt Marcelo afscheid van het Bernabéu

Dubbele ‘pasillo’

Opmerkelijk voor de match: een dubbele erehaag. Over die ‘pasillo’ (erehaag in het Spaans) is altijd wat te doen in La Liga in deze tijd van het jaar. Twaalf dagen geleden weigerde de selectie van Atlético Madrid nog een erehaag te vormen voor kampioen Real. “Ik weet niet of zoiets in andere landen gebruikelijk is, ieder land heeft zijn eigen rituelen”, sprak coach Diego Simeone toen. “In Spanje hebben ze de erehaag, maar waar ik vandaan kom, doen we zoiets niet”, aldus de Argentijn.”,We hebben respect voor Real Madrid, maar meer voor onze eigen supporters.”