Geen prijzen meer, Messi straks wellicht weg en nu ook de ex-voorzitter opgepakt: Barça krijgt ene mokerslag na de andere om de oren

Prijzen blijven uit

Voor het eerst in vijf jaar ging Barcelona vorig jaar niet aan de haal met de Spaanse landstitel of beker. De titel moest de Blaugrana aan grote rivaal Real Madrid laten, terwijl ze in de Copa del Rey al in de kwartfinales werden uitgeschakeld door Athletic Bilbao. Zelfs in de Supercup kende Barcelona geen succes vorig seizoen. In het hervormde toernooi met vier deelnemers verloren ze in de halve finale van Atlético Madrid. Het ziet er dus allesbehalve gunstig uit.

Dit seizoen strijdt Barcelona nog op beide fronten in eigen land mee, al maken ze zich in Catalonië maar best niet te veel illusies meer. In de competitie moet een achterstand van vijf punten goedgemaakt worden op Atlético, dat nog een wedstrijd tegoed heeft. In de beker werd de heenwedstrijd van de halve finale tegen Sevilla dan weer met 2-0 verloren.

Volledig scherm De landstitel in het seizoen 2018-19 is voorlopig de laatste prijs voor FC Barcelona. © REUTERS

Afstraffingen in de Champions League

En ook op het internationale toneel lijdt Barça almaar meer gezichtsverlies. In 2017-18 en 2018-19 werden Messi & co al op een pijnlijke manier uitgeschakeld, nadat ze tegen AS Roma en Liverpool telkens een comfortabele voorsprong uit de heenwedstrijd nog uit handen gaven.

Maar écht erg werd het pas vorig seizoen. In de kwartfinale in Lissabon smeerde Bayern München de Blaugrana een historische 8-2-nederlaag aan. Vorige maand zette PSG die afgezwakte positie van Barcelona op het hoogste Europese toneel nog eens de verf, door met 1-4 te gaan zegevieren in Camp Nou.

Volledig scherm Bayern München verkocht Barcelona een oplawaai vanjewelste in de Champions League. © AP

Wat met Lionel Messi?

In zo'n crisis zou Barcelona meer dan ooit in de richting van Lionel Messi kijken om de club eruit te leiden. Maar een paar dagen na de afstraffing tegen Bayern München ontplofte een stevige bom in Barcelona. ‘De Vlo' had toenmalig voorzitter Bartomeu laten weten dat hij Barcelona wilde verlaten. In zijn contract staat een clausule die hem toelaat zijn contract eenzijdig te ontbinden, als hij dat voor een bepaalde datum doet. Maar die deadline was toen al overschreden.

Messi bleef dus gewoon onder contract bij Barcelona, maar de geruchtenmolen is sindsdien niet gestopt met draaien. Manchester City, Inter Milan, een overstap naar de MLS of een terugkeer naar jeugdclub Newell’s Old Boys werden al genoemd, en onlangs sprong ook PSG nadrukkelijk in de dans. Het heeft er dan ook alle schijn van dat Messi komende zomer de deur van Camp Nou na 16 jaar in het eerste elftal achter zich dicht trekt.

Volledig scherm Waar ligt de toekomst van Messi? © REUTERS

Financiële crisis

Een half miljard euro. Dat is wat de coronacrisis FC Barcelona kan kosten. Al werden de grootste financiële gaten al voor de pandemie geslagen, door twee grote kostenposten. Ten eerste gaf de club honderden miljoenen uit aan de transfers van onder andere Coutinho (145 miljoen), Dembélé (140 miljoen) en Griezmann (120 miljoen). Daarnaast swingt ook de loonkost de pan uit. De jaarlijkse loonfactuur van 635 miljoen euro slorpt zowat 74 procent van de jaarinkomsten op.

Die uitgaven werden aanvankelijk nog gemaskeerd door torenhoge inkomsten: Barcelona is de eerste en enige voetbalclub met meer dan 1 miljard dollar (829 miljoen euro) aan jaarinkomsten. Maar ook aan de andere kant van de balans, die van de schulden, overschreed Barcelona ondertussen de kaap van 1 miljard. Joan Laporta, die zondag een gooi doet naar het voorzitterschap, omschreef Barça dan ook als “de club van 3 miljard: 1 miljard inkomsten, 1 miljard uitgaven, 1 miljard schulden”.

In zijn recentste financiële verslagen noteerde de Blaugrana een jaarverlies van 96 miljoen euro. Ondertussen blijven de schulden stijgen, zonder vooruitzicht op stijgende inkomsten door de coronacrisis.

Volledig scherm Antoine Griezmann. © REUTERS

Volle ziekenboeg

Ronald Araújo en Pedri verlieten zaterdag geblesseerd het veld in Sevilla, terwijl Pjanic niet eens mee afreisde. De ernst van de blessures is nog niet duidelijk, al zal men in Catalonië hopen dat het drietal niet Ansu Fati, Philippe Coutinho en Sergi Roberto vervoegt in de lappenmand. Fati was in het seizoensbegin een lichtpuntje met vijf goals en vier assists, maar wordt sinds november aan de kant gehouden door een scheurtje in de meniscus. Dat speelt ook Coutinho parten, terwijl Roberto een spierblessure heeft.

Eerder dit seizoen vertoefden ook defensieve sterkhouders ter Stegen, Piqué en Umtiti al langere tijd in de ziekenboeg. De Duitse doelman moest acht wedstrijden aan zich laten voorbijgaan, Umtiti miste er zestien en Piqué stond maar liefst 24 wedstrijden aan de kant.

Volledig scherm Een geblesseerde Piqué. © EPA

Woelige bestuurskamer

Josep Maria Bartomeu zal niet de geschiedenis ingaan als de succesvolste voorzitter uit de geschiedenis van Barcelona. Hij was de voorbije jaren vaak het mikpunt van kritiek, onder meer door zijn financiële (wan)beleid. In april stapten zes bestuursleden op omdat ze het niet eens waren met de gang van zaken onder Bartomeu. Een halfjaar later gaf de ex-voorzitter er zelf de brui aan.

Als klap op de vuurpijl werd Bartomeu vandaag opgepakt, in het kader van ‘Barça-gate’. Dat schandaal barstte in februari van vorig jaar al los. Toen raakte bekend dat Bartomeu het PR-bedrijf ‘I3 Ventures’ inhuurde om zijn naam te zuiveren. Enerzijds door hem positief in het nieuws te brengen. Maar ook door criticasters als Messi, Piqué en Guardiola in een negatief daglicht te plaatsen via aanvallen op sociale media.

Zondag kiezen de ‘socios’ van de club een opvolger voor Bartomeu. En wie het ook wordt, er ligt veel werk op de plank.

Volledig scherm Josep Maria Bartomeu. © EPA