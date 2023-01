Frustrerende avond voor Thibaut Courtois: mak Real Madrid onderuit bij Villarreal, Rode Duivel kansloos op tegengoals

Ook in het nieuwe jaar zijn er nog zekerheden bij Real Madrid. Thibaut Courtois begon in doel voor de topper op Villarreal, de jarige Eden Hazard keek negentig minuten toe. Toch was de rest van Ancelotti’s opstelling wel uniek te noemen. Voor het eerst in haar 121-jarige geschiedenis verscheen Real Madrid aan de aftrap zonder een Spanjaard in de basiself. Vázquez, Asensio, Ceballos, Nacho, Vallejo en López: allemaal begonnen ze op de bank.