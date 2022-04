Feest voor Courtois en co. Real Madrid voor 35ste keer Spaans kampioen, Ancelotti eerste trainer die in vijf topcompetities titel wint

La LigaOp individuele klasse en op kalmte. De 35ste landstitel van Real Madrid is die van Karim Benzema, Vinícius Junior, Thibaut Courtois en Carlo Ancelotti. Zelfs zonder zijn grootste sterren in de basis versloeg Real in eigen huis Espanyol (4-0). Een galamatch opgang getrapt door tennisvedette en Real Madridfan Rafa Nadal. Invaller Karim Benzema zette de kroon op zijn topseizoen met nog een doelpunt en nog een assist. Maestro. Courtois hield de nul. De titel van Real in 10 opvallende cijfers en vaststellingen. Campeones.

51 procent

Waar had Real Madrid zonder de doelpunten en beslissende passes van Karim Benzema gestaan? Met 26 goals en 12 assists heeft hij in La Liga een voet in meer dan de helft van de goals van de Koninklijke (51 procent). Hij maakte ook de meeste beslissende doelpunten, de meeste openers en de meeste gelijkmakers. De inspirator van de meeste zeges dus.

Als Benzema er niet bij was, kon Real rekenen op Vinícius Junior, de Braziliaan die Eden Hazard helemaal de vergetelheid in speelde. Het koppel Viní Junior - Benzema was onder mekaar goed voor drievierde van de doelpuntenproductie van Real. Marco Asensio krijgt een eervolle vermelding. Hij scoorde ook enkele belangrijke goals.

5 titels

Carlo Ancelotti is de eerste coach die erin slaagt om een landstitel te pakken in de vijf grote competities. Eén keer kampioen in elk land waar hij aan de slag was: AC Milan (Italië, 2004), Chelsea (Engeland, 2010), PSG (Frankrijk, 2013), Bayern (Duitsland, 2017) en Real Madrid (Spanje, 2022). Vijf titels in negentien seizoenen aan het hoofd van een topclub. Ancelotti kan nog altijd de eerste trainer worden die de Champions League vier keer wint. Hij triomfeerde met AC Milan in 2003 en 2007 en met Real Madrid in 2014. Pas in zijn tweede ambstermijn met Real kon ‘Carletto’ eindelijk kampioen spelen.

14 clean-sheets

Niet voor niets werd Thibaut Courtois vijf keer uitgeroepen tot doelman van de week. Zelfs een keer tot speler van de maand. Zijn 14 clean-sheets zijn geen uitzonderlijk cijfer, maar hij blonk wel uit met cruciale reddingen op het juiste moment. Zijn knapste prestaties kwamen er tegen Valencia, Betis, Atlético, Athletic Bilbao, Granada en Sevilla. Als de centrale defensie, met Militao en Alaba, kansen weggaf, kon Real altijd op ‘El Muro’ rekenen. Zijn muur. In Madrid vinden ze hem de beste doelman ter wereld, in Spanje de beste doelman in hun competitie. Pluim die op zijn hoed mag. Courtois is de enige Realspeler die nog geen seconde miste in de competitie.

50 procent

Twee Real-Belgen staan vanaf vandaag helemaal bovenaan het lijstje van landgenoten met de meeste landstitels in de vijf topcompetities. Met hun vijfde titel in het buitenland laten Thibaut Courtois en Eden Hazard voorgoed Vincent Kompany (4x Premier League met Man City), Daniel Van Buyten (4x Bundesliga met Bayern) en Thomas Vermaelen (4x La Liga) achter. Voor Courtois is het zijn derde in La Liga: twee met Real (2020, 2022) en een met Atlético (2014).

Hij won ook twee keer de Premier League met Chelsea (2015, 2017). Eden Hazard heeft er ook twee met Chelsea en Real, maar kroonde zich in 2011 tot kampioen in de Ligue 1 met Lille. Zijn aandeel in de twee titels van Real was veel minder groot, maar ze staan wel op zijn palmares.

In twaalf seizoenen als volwaardig prof werd Courtois zes keer kampioen - hij won er ook nog één met KRC Genk. In een op twee dus. Mister 50 procent.

17de man

Het voelt niet als zijn landstitel, maar Eden Hazard kan toch minstens een aandeel van 1 procent opeisen. Op de openingsspeeldag, tegen Alavés, zette hij Karim Benzema met de beslissende pass op weg naar de opener. Zijn eerste en enige assist in La Liga. Hazard speelde in La Liga 688 minuten. Zeven keer was hij basisspeler, tien keer viel hij in. In de kern was zijn duurste aanwinst ooit de zeventiende man. De Duivel, herstellend van een operatie, vervoegde wel de (bescheiden) festiviteiten.

35 titels

Real is de recordkampioen in La Liga met 35 landstitels. Dat zijn er negen meer dan grote concurrent FC Barcelona.

13 spelers

Nog 13 spelers in de kern van Madrid kwamen in La Liga nog minder in actie dan Hazard. Onder hen clublegende Marcelo, op een na duurste aanwinst Gareth Bale, spits van 50 miljoen Luka Jovic en oud-Spaans international Isco.

3 nederlagen

In het spel van Real Madrid zat dit seizoen zelden een lijn. Laat staan dat het wekelijks sprankelde. Real was de enige constante in een competitie waarin die twee andere groten, Barcelona (abominabele start) en sputterende kampioen Atlético, het lieten afweten. Bij de jaarwisseling stonden Atlético en Barça, met één wedstrijd minder, al respectievelijk 17 en 18 punten in het krijt. Real verspeelde slechts 9 keer punten. Amper drie keer werd er verloren. Tegen Espanyol (oktober), Granada (januari) en Barcelona (maart). Die 0-4 in eigen huis tegen Barcelona is de enige smet op het seizoen.

8 strafschoppen

Real Madrid kreeg in La Liga 12 strafschoppen. Karim Benzema zette er 7 om, maar miste er ook vier. Ook Modric was één keer trefzeker vanop de stip.

36 jaar

Hij mag dan wel op leeftijd, op zijn zesendertigste is Luka Modric nog altijd de man die het middenveld van Real doet draaien. Bijdrage die hij niet uitdrukt in doelpunten, assists of andere naakte stats. Hij werd geassisteerd door Toni Kroos (32) en Casemiro (30). Samen zijn ze bijna honderd jaar oud.

