FC Barcelona kan het nog en ontdekt steeds meer Pedri (18), al is Messi met twee heerlijke goals weer dé ster

La LigaGezwinde start van FC Barcelona in 2021. 2-3 in de altijd moeilijke uitmatch bij Athletic de Bilbao, maar vooral: geregeld heerlijk voetbal. Koeman lijkt zijn aanvallende patronen beet te hebben, met daarbij een prominente rol voor talentknaap Pedri (18). Maar vanavond met niemand minder dan Lionel Messi als uitblinker. Met twee goals, een pré-assist en nog twee pogingen tegen de paal oogde ‘de Vlo’ erg gretig.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In La Liga is de orde hersteld. Atlético, Real en Barça in de top drie. Zeven punten achter op Atléti en vijf op de Koninklijke bedraagt de schade voor de blaugrana. Atlético, dat zich vanavond blameerde in de Copa del Rey bij een middenmoter in derde klasse, heeft bovendien nog twee matchen minder gespeeld. Maar het FC Barcelona van vanavond kon meer dan bekoren. Ondanks een vroege achterstand na slap verdedigen van Dest en Araujo. U leest het: achterin zijn de manschappen onervaren en bijwijlen naïef. Verdedigend kwetsbaar. Zeker om op het allerhoogste niveau prijzen te pakken. Iñaki Williams profiteerde, al was zijn afwerking bijzonder knap.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Maar FC Barcelona nam snel over. Met geregeld flitsend voetbal. Frenkie De Jong was de metronoom op het middenveld, Ousmane Dembélé is eindelijk fit en toont steeds meer flitsen van onversneden klasse. Maar wat dan gezegd van Pedri. De nieuwste sensatie op de Spaanse voetbalvelden. Met even kleine beentjes en handige voetjes als Messi. Heerlijk, hoe de twee combineerden voor de 1-2. Even daarvoor had Pedri geprofiteerd van een verkeerde tussenkomst van Bilbao-doelman Unai. De Jong werkte zo de voorzet van Messi tot bij Pedri, die zowaar inkopte (1-1).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Na de pauze bleef Barça bijwijlen wervelen. Zelfs Griezmann deelde in de combinaties. Al werd het steeds meer de Messi-show. Voor de pauze had hij zijn tweede van de avond net naast gemikt, snel erna viseerde hij de buitenkant van de deklat na een heerlijk schot. Op assist van Griezmann werkte Messi wel knap af, om daarna nog eens vol op de paal te trappen na een aflegger van Pedri. Zo blijft de teller van Messi in La Liga dit seizoen op negen stuks. Messi maakte het zowaar nog even spannend, door dramatisch terug te spelen. Muniain werkt af, maar bij 2-3 zou het blijven.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm Iñaki Williams scoorde al na drie minuten erg knap voor Bilbao na slap verdedigen bij Barça. © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.