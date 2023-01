Fans van Atlético hangen pop van Vinicius onder brug te bengelen, maar Brazilianen van Real nemen op geweldige wijze wraak in stadsderby

VoetbalZoet is de smaak van revanche in zeker het Braziliaanse kamp van Real. Met een opblaasbare pop met het shirt van Vinicius Jr, vastgebonden vanop een brug in Madrid, choqueerden de fans van Atlético eens te meer richting de Braziliaanse aanvaller. Ook het bijhorende spandoek liet weinig aan de verbeelding over: ‘Madrid haat Real’. Samen met zijn Braziliaanse landgenoot Rodrygo diende Vini de Altéti-fans van antwoord. Twee geweldige goals, zeker die van Rodrygo, in een 3-1-zege na verlengingen in de kwartfinale van de Copa del Rey.

Hoogspanning in Madrid gisteravond met de altijd beladen stadsderby tussen Real en Atlético. Enkele Ultra’s van Atlético gooiden nog wat olie op het vuur - zij het op zeer wansmakelijke manier. Aan een brug bij Valdebebas, het trainingscentrum van Real, hingen ze donderdag in alle vroegte een pop op met een shirt van Vinicius Junior aan. Eerder hingen de Ultra’s de voorbije dagen verschillende spandoeken op. “Madrid haat Real”, als greep uit het aanbod. Zowel La Liga, Real (“een walgelijke daad van racisme, xenofobie en haat”) als Atlético veroordeelden de acties. Die laatste spreekt van ‘een weerzinwekkende en onaanvaardbare actie die de maatschappij in verlegenheid brengt”. De politie doet onderzoek naar het incident.

Vinicius (22) was tijdens de Madrileense derby in september al slachtoffer geworden van racistische uitingen in het Wanda Metropolitano. In een door radiostation COPE op Twitter gezette video, zongen fans van de ‘rojiblancos’ dat Vinicius een aap was. Het Spaanse gerecht deed onderzoek, al luidde het oordeel dat de gezangen “weliswaar ongepast en onrespectvol waren”, maar ook dat “ze maar enkele seconden duurden en gezien moeten worden in het kader van een voetbalmatch waar een grote rivaliteit heerst”. “Bovendien konden de schuldigen niet geïdentificeerd worden.” Ook eind vorig jaar was Vinicius in Valladolid doelwit, toen er vanalles naar hem gegooid werd tijdens zijn vervanging. Ook dat wordt onderzocht.

“Stop je te gedragen als een aap”

Twee dagen voor die match eind december in Valladolid, werd Vinicius gehekeld door spelersmakelaar Pedro Bravo, die in een Spaanse tv-show de zegedansjes van ‘Vini’ vergeleek met die van de Brazilianen op het WK. “Vinicius toont weinig respect voor de tegenstander met die vieringen en moet stoppen zich te gedragen zoals een aap." Bravo kreeg er zwaar van langs en verontschuldigde zich nadien.

Quote Die dansjes behoren tot de culturele diversi­teit in deze wereld. Aanvaard het, respecteer het. Ik ga niet stoppen.” Vinicius Jr

Ook Vinicius zelf liet zich horen in die discussie. “Ze zeggen dat geluk belangrijk is. Wel, het geluk van zegevierende zwarte Brazilianen in Europa is nog veel belangrijker. Het maakt mijn wil om te winnen alleen nog maar groter. Je kan het je niet inbeelden. Ik was een slachtoffer van racisme omwille van die dansjes, maar dat begon al eerder op het WK. Dansjes die niet de mijne zijn, maar wel van Ronaldinho, Neymar, Paquetá, Griezmann, Joao Felix, Mathues Cunha... ze behoren toe aan de Braziliaanse funk- en sambadansers, aan reggaetonzangers, aan zwarte Amerikanen. Die dansjes behoren tot de culturele diversiteit in deze wereld. Aanvaard het, respecteer het. Ik ga niet stoppen.”

Volledig scherm Vinicius viert zijn goal tegen Atlético, de 3-1 in de tweede helft van de verlenging.S © ANP / EPA

Dat toonde Vinicius ook gisteravond, toen hij de geweldige gelijkmaker van zijn landgenoot Rodrygo vierde met een sambadansje. En ook toen hij wat later zelf scoorde, was hij door het dolle heen. En ook het laatste woord was voor hem. “Vini houdt van Madrid”, postte hij op Instagram. En op Twitter was hij nog iets scherper. “Er is er maar één in Madrid. Dat weet iedereen.”

In de kwartfinale sloeg Atlético, waar Witsel en Carrasco op de bank begonnen, als eerste toe. Koke en Molina zetten de Real-defensie met toetsen in één tijd te kijk, Morata klopte een kansloze Courtois.

Spelverloop dat in de kaart speelde van Atlético. De bezoekers trokken de muur op in Bernabéu, Real vond slechts zeldzaam een gaatje. Benzema was lang de enige die Oblak eens kon bedreigen, aan de overkant voorkwam Courtois de 0-2 en zag Witsel een omhaal naast belanden. Eens op de rand van de uitschakeling brak Rodrygo dan toch de ban met een coup de génie. Vier man als kegeltjes voorbij en vervolgens Oblak met buitenkant rechts kansloos gelaten.

Verlengingen. Daarin raakte Real steeds meer op toerental, en schoot Atlético zichzelf vooral in de voet. Savic pakte twee keer geel op evenveel minuten, een handvol minuten later stond Benzema moederziel alleen aan de tweede paal en beslechtte hij het pleit. In de slotseconden haalde de geviseerde Vinicius nog zijn gram met de 3-1.

Einde verhaal voor invallers Witsel en Carrasco in de Spaanse beker, Real en Courtois niet zonder moeite naar de halve finale. Mogelijke tegenstanders daarin zijn Bilbao, Osasuna en FC Barcelona.

