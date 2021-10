Ex-Realtopspits Morientes zet druk op Hazard: “Misschien moet Real beslissen dat het niet meer op de beste Eden wacht”

La LigaBeleeft Eden Hazard zondag zijn eerste Clásico als speler van Real? In de aanloop naar de topper in Barcelona liet ex-Realtopspits Fernando Morientes zich scherp uit over Hazard. Hij vindt dat het nu of nooit is voor Hazard na twee kwakkeljaren bij De Koninklijke: “Dit seizoen is cruciaal. Eden zal moeten tonen wat hij in zich heeft.”

Sinds zijn komst bij Real in de zomer van 2019 speelde Hazard nog geen minuut mee in de vier Clásico’s die in La Liga gespeeld zijn. In zijn eerste seizoen bezorgde zijn enkelbreuk hem veel last, vorig seizoen stond hij vaak aan de kant met spierblessures. Ook deze week is het kantje boord voor Hazard om fit te raken voor de Clásico. Hij kon pas deze week weer een volledige training afwerken bij Real, na zijn spierletsel opgelopen in de halve finale van de Nations League tegen Frankrijk. Evenmin is zijn speelkans gegarandeerd. Zijn prestaties zijn dit seizoen wispelturig: onder coach Carlo Ancelotti is hij geen vaste waarde.

De druk op Hazard om zich bij elke speelkans te bewijzen, is sowieso zeer groot. Fernando Morientes, de gewezen topspits die met Real Madrid rond de eeuwwisseling drie keer de Champions League won en nu als een ambassadeur optreedt voor La Liga, zegt in ‘Mail Online’ dat het geduld van Real met Hazard niet oneindig is. Hazard ligt na dit seizoen nog twee seizoenen onder contract, maar Morientes twijfelt of hij dat zal uitdienen.

“Normaal gezien is Real wel geduldig met dat soort spelers. We weten dat Hazard erg goed is, maar er komt waarschijnlijk een moment dat Real een beslissing moet nemen”, zegt Morientes. “Dit jaar is beslissend. Het is cruciaal om nu te tonen wat hij kan. Real heeft twee jaar op hem gewacht om zijn topniveau te bereiken. Dit jaar verwachten de club, de fans en zijn teamgenoten de beste Hazard. Maar hij is niet op de beste manier begonnen. Als Real zo lang moet wachten op een speler die zo goed was bij Chelsea... Dan zal Real misschien moeten beslissen dat ze niet langer wachten.”

Hazard kreeg bij Real al veel af te rekenen met blessureleed.

Morientes neemt het vele blessureleed bij Hazard wel in rekening voor zijn wisselvallige prestaties. “Het is jammer dat hij zoveel tegenslagen heeft gehad met blessures. Zoiets zou niet alleen Hazard, maar elke speler fysiek en mentaal ondermijnen. Hazard staat voor een zware klus. Teams als Real Madrid, Barcelona, ​​Liverpool, Manchester United willen direct resultaten zien. Weekend na weekend en wedstrijd na wedstrijd moeten ze winnen. En Hazard heeft veel geld gekost (een slordige 100 miljoen euro plus bonussen, red) dus verwacht iedereen veel van hem.”

Fernando Morientes droeg zelf het legendarische nummer negen bij Real Madrid.