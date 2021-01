Eibar-doelman scoort vanop de stip na overtreding Carrasco, maar Suárez redt de meubelen voor Atlético

La Liga Real Madrid wint makkelijk van Celta en wordt leider, Hazard krijgt kwartier speeltijd

2 januari Rustige avond voor Real Madrid. De Koninklijke haalde het in eigen stadion eenvoudig van Celta. Vazquez en Asensio zorgden voor de 2-0-eindstand. Courtois had de hele match amper werk, Hazard mocht een kwartier voor tijd invallen. Real wordt (even) weer leider in Spanje.