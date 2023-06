Eerst ging de enkel kapot, finaal het hoofd: hoe Eden Hazard door Real Madrid op de stoep van spullenhulp werd geplaatst

Buitenlands voetbal Real en Courtois sakkeren na bedenkelij­ke strafschop: “We weten niet meer wanneer het hands is en wanneer niet”

Real Madrid ziet Barcelona weer wat grote worden in de achteruitkijkspiegel. De koploper in La Liga kwam niet verder dan een gelijkspel tegen laagvlieger Girona en legde daarvoor openlijk de schuld bij scheidsrechter Melero López. “In de Champions League gaat deze volgens mij niet op de stip”, aldus Courtois over een bedenkelijke strafschop voor Girona.