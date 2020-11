Eden Hazard weer wekenlang aan de kant met spierblessure in rechterdij

Primera Division“Na tests die vandaag zijn uitgevoerd door onze medische staf, is bij Eden Hazard een spierblessure vastgesteld in de rechterdij”, meldt Real Madrid over Eden Hazard. Volgens het meest optimistische scenario zal de Rode Duivel tien tot vijftien dagen out zijn, volgens het meest pessimistische een maand.

Hazard maakte pas ruim een week geleden zijn rentree na een coronabesmetting. Maar zaterdag moest de Rode Duivel alweer geblesseerd het veld verlaten in de met 1-2 verloren wedstrijd tegen Alaves. Nog in de eerste helft liet de aanvoerder van de Rode Duivels zich vervangen door Rodrygo (zie video onder).

Real Madrid is doorgaans karig met informatie over blessures van z’n spelers. Ook nu, maar wat wel duidelijk is, is dat Hazard een soortgelijke spierblessure heeft opgelopen als die die hem eerder dit seizoen al matchen kostte. Trainer Zinédine Zidane hoopte dat het “gewoon een tik” was, maar de schade is dus erger.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hazard zal door de nieuwe blessure weer een paar belangrijke afspraken missen. Morgenavond wacht Shakhtar Donetsk in de Champions League, komend weekend speelt Real tegen Sevilla en daarna volgen ook duels met Borussia Mönchengladbach (9/12) en Atlético Madrid (12/12). Die matchen lijken in elk geval onhaalbaar voor Hazard. Ook voor de competitiewedstrijden tegen Athletic Bilbao (15/12) en Eibar (20/12) wordt het nipt.

Al zeventien spelers uit de hoofdmacht van Real liepen dit seizoen een blessure op. Door zijn blessures zag Hazard dus al dit seizoensbegin én drie vierde van vorig seizoen in het water vallen.

Hazard blesseert zich tegen Alaves:

1 jaar blessureleed

De soap ‘Blessureleed’ kent dus haar zevende episode in precies één jaar tijd. Dit kalenderjaar was Hazard nooit langer dan twee weken blessurevrij. Zaterdag moest Hazard in het thuisduel tegen Alaves na een ogenschijnlijk onschuldig contact al na 28 minuten naar de kant. Tot dusver stond hij vaker aan de kant dan op het veld voor Real. De balans tot nu: 36 gemiste wedstrijden tegenover 28 gespeelde.

1. 26 november 2019 - Enkel - 82 dagen out – 18 match gemist

Een trap van uitgerekend Thomas Meunier in een Champions League-duel met PSG breekt Hazard zuur op. Hoewel de schade eerst nog lijkt mee te vallen loopt de averij op als de lichte blessure overgaat in een traumatisch letsel. Een perimalleolaire contusie met onvolledige externe microcrack oftewel een microscheurtje in de voet. Hazard mist bijna drie maanden.

2. 22 februari 2020 – Kuit – 76 dagen out – 3 matchen gemist

Hazard verlaat halverwege de tweede helft het veld tegen Levante. Deze keer is het de kuit van zijn rechterbeen die getroffen is. De medische term: een fissuur in de rechter distale fibula. Door de lange coronabreak staat hij maar drie duels aan de zijlijn. Begin maart laat Hazard zich in de VS opereren in de hoop definitief van die kwalijke enkel verlost te zijn.

3. 28 juni 2020 – Enkel – 12 dagen out – 2 matchen gemist

Hazard haalt ook het einde van de wedstrijd tegen Espanyol niet. De problemen aan zijn rechterbeen blijven opduiken. Voor de derde keer op rij krijgt hij met een traumatisch letsel af te rekenen. Er vormt zich een blaas op de geopereerde enkel.

4. 1 september 2020 – Enkel – 28 dagen out – 3 matchen gemist

De wet van Murphy deel zoveel en toch weer die verdomde enkel. Een heraanpassing voor de ongemakken leidt tot een maandje aan de zijlijn en drie matchen op de tribune. De Rode Duivels winnen hun Nations League-duels tegen Denemarken en IJsland ook zonder hun kapitein.

5. 30 september 2020 – Spierblessure – 26 dagen out – 6 matchen gemist

Hazard toont zich volgens Zidane gretig op training, maar als hij weer fit lijkt, loopt hij een nieuwe blessure op. Deze keer een spierblessure, wat op het eerste zicht een contractuurtje lijkt, mondt toch weer uit in een maandje aan de kant. Hij mist ook opnieuw drie interlands.

6. 7 november 2020 – COVID-19 – 14 dagen out – 1 match gemist

COVID-19 is de volgende boosdoener. Hazard test positief en moet in quarantaine. Hij laat ook de interlands tegen Zwitserland, Engeland en Denemarken schieten, maar hervat alweer tegen Villarreal en scoort ook tegen Inter.

7. 28 november – Spierblessure - aantal dagen aan de kant: afwachten

Een spurtduelletje zij aan zij en Hazard hinkt. Hij verlaat het veld tegen Alaves nog voor rust. Zidane blijft hoopvol, maar Hazard is dus toch opnieuw een tijdje out met een spierblessure in de rechterdij.

Lees ook: