Eden Hazard vandaag 30 jaar: acht video’s die ons eraan doen herinneren dat hij wereldtop is

Kampioen met Lille in 2011 en twee keer Frans speler van het Jaar

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Sinds 1954 was het geleden dat Lille nog eens kampioen in de Ligue 1 werd. Maar een 20-jarige Eden Hazard zorgde 57 jaar later opnieuw voor opperste glorie in het noorden van Frankrijk. Samen met Moussa Sow en Gervinho speelde hij de Franse verdedigers tureluurs. Dat jaar werd hij ook gekroond tot beste speler van de Ligue 1, als jongste speler ooit. in 2011 won hij met Lille ook de Coupe de France. Het jaar erop blonk Eden opnieuw uit, met 22 goals en alweer Speler van het Jaar in de Ligue 1, waarna een transfer naar Chelsea volgde.

Zijn vijf mooiste goals bij Chelsea

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een krul in de kruising waarmee hij definitief een einde maakte aan Tottenhams titelhoop in 2016 in de ‘Battle of the Bridge’ (2-2), een geweldige solo tegen West Ham, twee fantastische goals tegen Liverpool op Anfield -stadion dat geregeld het beste in Eden naar boven bracht- en die heerlijke individuele goal tegen Arsenal die Chelsea op weg zette naar de titel in 2017. In 2015 had hij met de Blues zijn eerste titel gepakt. In Engeland zou hij ook een FA Cup, League Cup en de prestigieuze trofee van PFA Player of the Year een keer op de naam schrijven.

Gehuldigd in bijzijn familie voor zijn 100ste cap

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

in Cyprus (0-2) pakte Hazard op 24 maart 2019 zijn honderdste cap (match waarin hij zijn 30ste interlandgoal maakte), de eerstvolgende thuismatch tegen Kazachstan werd hij daarvoor gehuldigd op 8 juni. Als familieman in het bijzijn van zijn naasten. Eden debuteerde op 19 november 2008 in Luxemburg onder bondscoach René Vandereycken. Zijn eerste doelpunt scoorde de aanvoerder van de Rode Duivels tegen Kazachstan op 7 oktober 2011. Vandaag zit Hazard aan 106 caps en 32 doelpunten.

De Europa League met Chelsea na geweldige finale

Het perfecte afscheid van de Blues. Onder aanvoering van Eden Hazard pakte Chelsea in 2019 de Europa League, na een finale tegen Arsenal waarin hij goed was voor twee goals, een assist en uitgeroepen werd tot speler van de wedstrijd. In de video hieronder ook Edens eerste onofficiële goal voor Real Madrid in een oefenmatch tegen RB Salzburg.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Fantastische match tegen Brazilië op WK 2018

Het WK 2018 werd het zijne. Drie goals, de Zilveren Bal als één na beste speler na Luka Modric en vooral geweldige matchen tegen Frankrijk in de halve en Brazilië in de kwartfinale. Zeker die laatste match (2-1) staat in het collectieve Belgische voetbalgeheugen gegrift, met die avond een weergaloze Eden in Kazan.

Meteen kampioen met Real Madrid

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Schitteren in het Bernabeu deed Eden Hazard nog maar zelden. Blessures gooien roet in het eten voor Reals recordtransfer, nadat hij na een trap van net Thomas Meunier in de Champions League-wedstrijd PSG - Real Madrid op de enkel in het sukkelstraatje belandde. Ook al was zijn aandeel beperkt, toch kon Eden meteen de landstitel vieren met de Koninklijke.

Hunkeren naar goals zoals tegen Huesca

Hazard kon voorlopig nog maar drie keer scoren voor Real. Een lobje tegen Granada, een keer in de Champions League tegen Galatasaray en deze heerlijk zware afstandsknal tegen Huesca in het nietige Estadio Alfredo Di Stéfano. Voor geweldige acties van Eden moeten ons voorlopig tevreden stellen met trainingsbeelden.

Goal met rabona op training

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.