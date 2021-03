Eden Hazard valt wéér geblesseerd uit, gefrustreerde Zidane: “Er gebeuren dingen die ik niet kan uitleggen”

De alarmbellen gingen deze ochtend weer af in Madrid. Eden Hazard was afwezig op Reals laatste training richting de terugwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Atalanta. Er werd gevreesd voor nieuw blessureleed.

En die vrees is werkelijkheid geworden. Hazard is opnieuw out, zo bevestigde een duidelijk gefrustreerde Zidane op zijn persconferentie. “Eden is niet in staat om morgen te spelen. Er gebeuren dingen die ik niet kan uitleggen. Ik hoop dat Eden snel bij ons gaat zijn. Er is ‘iets’ dat blokkeert. Hij kan op dit moment niet de dingen doen die hij wil. Meer kan ik er niet over zeggen. Mijn boodschap aan de fans is dat ze moeten wachten. Zij gaan ooit nog de echte Hazard zien, alleen weet ik niet of dat met mij zal zijn.”