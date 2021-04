Eden Hazard valt kwartier in, Zidane blij: “Hij gaat ons nog veel bijbrengen”

De eerste helft op de fijne grasmat in Valdebabas was één langgerekte geeuw. Zat Real al met de gedachten bij het Champions Leagueduel tegen Chelsea van komende dinsdag? De mooie tekeningen waren op één hand te tellen. De kansen, of beter kansjes, eveneens. Benzema was voor rust de bedrijvigste Madrileen, Claudio Bravo dook zijn verre trap uit de hoek. Aan de overkant moesten we het stellen met een lage niet-gekadreerde schuiver van Canales. Voorts enkele lauwe standjes voor doel, maar dat was het zowat na 45 minuten in de gietende regen.