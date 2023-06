Eden Hazard toch nog in de lucht gehesen bij afscheid aan Real, Benzema zwaait Madrid uit met penaltygoal

Santiago Bernabeu heeft zondagavond met een staande ovatie afscheid genomen van Karim Benzema in zijn afscheidswedstrijd op de laatste speeldag van La Liga. De Koninklijke speelde 1-1 gelijk tegen Athletic Bilbao. In tegenstelling tot Benzema kreeg Hazard geen minuten bij zijn afscheid, wel werd hij na afloop net als de Franse spits, Asensio en Mariano Diaz in de lucht gehesen.