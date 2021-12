Eden Hazard speelt opnieuw 86 minuten mee in zege van Real, Carlo Ancelotti: “Hij is terug”

La LigaZoals verwacht stond Eden Hazard voor de tweede match op rij in de basis bij een door corona geplaagd Real Madrid, dat elf spelers miste. De Rode Duivel startte opnieuw op rechts en speelde 86 minuten mee. “Hij is terug”, liet Carlo Ancelotti achteraf optekenen. Real won met de nodige moeite tegen Athletic Bilbao (1-2).

De hoofdrol in de beginfase was niet voor Hazard, wel voor Karim Benzema. Na zeven minuten had de Fransman er al twee in doel liggen. De eerste na een geweldige plaatsbal in één tijd, de tweede na een warrige fase. Hazard zette zich goed door, maar zijn pass naar rechts kwam er niet uit. Bij Bilbao verwerkten ze het leer echter dramatisch, waardoor Benzema kon scoren. Er zaten amper 204 seconden tussen zijn twee goals.

Aan de overkant was Thibaut Courtois tot dan werkloos gebleven, maar na tien minuten mocht hij zich ook al omdraaien. De pegel van Sancet was niet te pakken. Hazard had nadien één goeie kans. Na een knappe dribbel kwam hij alleen voor doel, maar hij wilde Benzema z’n hattrick aanbieden. De foute keuze. Voorts liet hij de rechterflank vooral open voor Valverde en Vázquez, Hazard dook vaak op in het centrum. In de buurt van Benzema.

Volledig scherm © EPA

De tweede helft was een pak minder spectaculair. Courtois kwam amper nog in actie. Hazard probeerde wel een paar keer en tien minuten voor tijd besliste hij ook ei zo na de match, maar Bilbao-doelman Agirrezabala redde knap. Hetzelfde gold trouwens voor Courtois. Die hield de ingevallen Nico Williams in het slot nog van de gelijkmaker.

“Eden is terug”

Achteraf had coach Carlo Ancelotti lof voor Hazard. “Hij is belangrijk voor de ploeg. Ik was niet zeker of hij het fysiek aankon, maar hij heeft het goed gedaan. Op individueel vlak was het nog beter dan de vorige match tegen Cádiz. Hij heeft gevochten en probeerde het verschil te maken. Ja, hij is terug.”

Volledig scherm © AFP

De heerlijke 0-1 van Benzema:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.