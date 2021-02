Eden Hazard opnieuw weken out: de waslijst aan blessures in Madrid wordt steeds langer

Het blessureleed van Eden Hazard bij Real Madrid:

1. 26 november 2019 - Enkel - 82 dagen out – 18 matchen gemist

Een trap van uitgerekend Thomas Meunier in een Champions League-duel met PSG breekt Hazard zuur op. Hoewel de schade eerst nog lijkt mee te vallen loopt de averij op als de lichte blessure overgaat in een traumatisch letsel. Een perimalleolaire contusie met onvolledige externe microcrack oftewel een microscheurtje in de voet. Hazard mist bijna drie maanden.

2. 22 februari 2020 – Kuit – 76 dagen out – 3 matchen gemist

Hazard verlaat halverwege de tweede helft het veld tegen Levante. Deze keer is het de kuit van zijn rechterbeen die getroffen is. De medische term: een fissuur in de rechter distale fibula. Door de lange coronabreak staat hij maar drie duels aan de zijlijn. Begin maart laat Hazard zich in de VS opereren in de hoop definitief van die kwalijke enkel verlost te zijn.