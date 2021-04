Eden Hazard nog niet in Real-selectie voor uitmatch bij Getafe

Nog geen Hazard bij Real. “Het gaat veel beter, maar jullie zullen vanmiddag of vanavond wel zien of Eden in de kern zit”, vertelde Zidane op zijn persbabbel. Enkele uren later was de 30-jarige Rode Duivel nergens in de selectie te bespeuren. De Madrilenen willen geen risico’s nemen en dus wachten op het geschikte moment.