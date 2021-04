Eden Hazard nog niet in Real-selectie voor uitmatch bij Getafe, Zidane pareert kritiek

Nog geen Hazard bij Real. “Het gaat veel beter, maar jullie zullen vanmiddag of vanavond wel zien of Eden in de kern zit”, vertelde Zidane op zijn persbabbel. Enkele uren later was de 30-jarige Rode Duivel nergens in de selectie te bespeuren. De Madrilenen willen geen risico’s nemen en dus wachten op het geschikte moment.

Een dikke maand geleden raakte bekend dat Hazard alweer geblesseerd was. Er werd gevreesd dat een nieuwe enkeloperatie nodig was om uit het sukkelstraatje te geraken. Ook het EK kwam in gevaar. Maar Hazard koos voor rust en een revalidatie bij Lieven Maesschalk, waarna hij sneller dan verwacht op het trainingsveld stond.

Midden maart speelde Hazard een kwartiertje mee tegen Elche, toen zijn comeback na een andere blessure. Daarvoor was het al van eind januari geleden dat Hazard op een voetbalveld stond.

Zidane kreeg dit seizoen heel wat kritiek, maar in de beslissende fase van het seizoen staat zijn elftal wel in de halve finales van de Champions League en doet het volop mee in de strijd om de Spaanse titel. ,”Ik denk dat ik dus toch niet zo’n rampzalige trainer ben”, zei Zidane op de persconferentie. “Al weet ik ook dat ik zeker niet de beste coach ben.”

De 48-jarige Fransman is bezig aan zijn tweede periode als hoofdtrainer van Real Madrid. In zijn eerste periode van 2,5 jaar won de ‘Koninklijke’ onder meer drie keer de Champions League. Zidane keerde begin 2019 terug als trainer van de Madrilenen en hij leidde zijn ploeg vorig jaar naar de landstitel.

“Dit team heeft al veel gewonnen, maar wil altijd meer. We gaan nu in een maand tijd tien wedstrijden spelen. Daar zijn we blij mee, want dat betekent dat we nog op meerdere fronten actief zijn”, zei Zidane. “Ik ben hier gelukkig, maar ik denk nooit aan de toekomst, alleen aan de komende wedstrijd. Ik zal vechten tot de laatste dag dat ik hier ben. Ik prijs me gelukkig dat ik bij deze geweldige club zit en deze ploeg mag coachen.”

Ook geen Mendy

Zidane moet het tegen Getafe overigens zonder z'n hele typeverdediging doen, want ook Ferland Mendy viel uit met een blessure aan de linkerkuit. Zidane kon al langer niet rekenen op aanvoerder Sergio Ramos, Raphaël Varane en Dani Carvajal. De enige beschikbare verdedigers in de selectie zijn de Brazilianen Marcelo en Eder Militao.

Nacho, die in de Champions League tegen Liverpool centraal achterin depanneerde, is geschorst, net als verdedigende middenvelder Casemiro. Lucas Vazquez viel vorige week al uit met een kwetsuur aan de knieligamenten.

