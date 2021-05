Eden Hazard mist titelwedstrijd Real Madrid met blessure, maar “niets ernstigs aan de hand”

Real Madrid hield vandaag haar laatste training voor het morgenavond Villarreal bekampt. Opvallende afwezige vandaag: Eden Hazard. De Rode Duivel gaf verstek voor de slottraining. Volgens Spaanse media zou hij getraind hebben in de fitness. Real-coach Zinédine Zidane gaf op de persconferentie kort uitleg: “Hij heeft iets kleins. Het is niet erg, maar we willen geen risico lopen. Aangezien hij vandaag niet meegetraind heeft met het team, is er iets mis met hem. Morgen zal hij er niet bij zijn.”

De lichte hinder die Hazard ondervindt, is een overbelasting van de rechterdij. Op de scans was geen letsel te zien, maar Real speelt op ‘safe’ door Hazard aan de kant te laten. Ook in bondskringen valt te horen dat er niets ernstigs aan de hand is. Real-kapitein Sergio Ramos is na bijna twee maanden opnieuw fit en trainde wel weer mee. Hij is morgen zeker van de partij.