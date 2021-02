Eden Hazard laat zich weer zien: ligt Rode Duivel voor op schema in revalidatie?

La Liga Barcelona houdt situatie Messi in de gaten: “Hij heeft een lichte spierbles­su­re, hopelijk is hij er zondag weer bij”

14 januari Zijn we op weg naar een onvervalste Clásico als finale in de Copa del Rey? Barcelona ontsnapte aan een uitschakeling in de halve finales tegen Sociedad. Zondag staat de finale al op het programma. Al is het de vraag of dat met of zonder Lionel Messi zal zijn.