Eden Hazard krijgt klein half uur tegen Granada en ziet Asensio kort na z'n invalbeurt héérlijk winner scoren

Sinds vandaag weet Hazard waar hij staat. Het wordt vier maanden knokken voor minuten. Ondanks de schorsing van Vinícius Junior stond de Duivel niet in de basis. Weer een domper. In de strijd om een plaats op de flank staan er drie spelers voor hem in de pikorde: na Viní ook Asensio en Rodrygo.

Hazard mocht tegen Granada uiteindelijk toch 25 minuten volmaken. En van bij zijn eerste actie bracht hij meer schwung in wat tot dan toe een slaapverwekkende match was, met amper kansen. Courtois moest één keer goed ingrijpen met de voet. That was it. Voor de rest was het balletjes plukken.